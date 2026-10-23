Nuova Lancia Gamma tra le sette finaliste del Premio Auto Europa 2027

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La nuova Lancia Gamma è in corsa per il premio Auto Europa 2027, sono sette le finaliste tutte prodotte in Europa che si disputeranno il titolo

ROMA – Nuova Lancia Gamma è nella rosa delle sette finaliste del Premio Auto Europa 2027, il riconoscimento organizzato dall’UIGA, Unione dei Giornalisti Italiani dell’Automotive. Insieme alla nuova ammiraglia italiana concorrono altre sei vetture prodotte in Europa, e la proclamazione è prevista per il prossimo 27 ottobre.

La candidatura rappresenta un ulteriore importante riconoscimento per Nuova Lancia Gamma, presentata in anteprima mondiale al Salone di Parigi 2026 nell’anno del 120° anniversario della Marca. Interamente progettata, sviluppata e prodotta in Italia nello stabilimento Stellantis di Melfi, Gamma è una crossover fastback che segna una tappa fondamentale nel percorso di rinnovamento di Lancia. Il modello raccoglie l’eredità delle grandi ammiraglie che hanno scritto l’inimitabile storia di Lancia e la reinterpreta attraverso design italiano, innovazione, comfort e tecnologia contemporanea.

La presenza di Gamma tra le finaliste assume inoltre un significato particolare in un’edizione del Premio che vede in gara esclusivamente vetture prodotte in Europa e che, secondo UIGA, fotografa la profonda trasformazione dell’industria automobilistica continentale. Per Lancia, questa candidatura valorizza ulteriormente un progetto 100% Made in Italy, nato a Melfi e pensato per il mercato europeo.