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La Ferrari trionfa a Topgear.com Awards, due premi conquistati con la 12cilindri manuale (TG tech Award) e la 296 speciale (Performance Car of the year)

ROMA – Ferrari celebra una doppia vittoria aggiudicandosi due dei più ambiti TopGear.com Awards 2027. I premi assegnati nel corso di un esclusivo evento tenutosi a Londra sono il TG Tech Award alla Ferrari 12Cilindri Manuale e il Performance Car of the Year alla 296 Speciale.

Da tempo considerati tra i riconoscimenti più prestigiosi del settore automobilistico, spiega una nota, i TopGear.com Awards hanno premiato la Ferrari 12Cilindri Manuale nella nuova categoria TG Tech Award per l’inedito sistema Manuale-by-Wire. Il sistema impiega una leva del cambio e un pedale della frizione by-wire. Un meccanismo teso a trasformare gli input meccanici del pilota sulla leva e sul pedale in precisi comandi elettronici. Il sistema preserva una sensazione analogica e naturale di guida, mantenendo al contempo la precisione e la facilità d’uso del DCT Ferrari.

La 296 Speciale, inoltre, conferma per il secondo anno consecutivo di essere ai vertici assoluti nella propria categoria. Si è aggiudicata, infatti, aggiudicandosi il prestigioso titolo di Performance Car of the Year 2027. Il riconoscimento si aggiunge al premio di Supercar of the Year assegnato da Top Gear UK alla serie speciale appena 12 mesi fa. Con questi due nuovi premi, Ferrari raggiunge l’eccezionale traguardo di 23 riconoscimenti nelle 24 edizioni del premio.

La Ferrari 12Cilindri Manuale è una vettura in serie speciale ed edizione limitata a 1499 unità. Abbina il V12 aspirato del Cavallino Rampante al nuovo sistema Manuale by-wire sviluppato interamente da Ferrari. Il sistema comprende una leva del cambio con griglia a cancelletto e un pedale della frizione by-wire. I due strumenti combinano meccanica ed elettronica di elevata precisione. L’obiettivo è offrire un’esperienza di guida con cambio manuale autentica, mantenendo tutti i vantaggi del DCT Ferrari. Ma anche ponendo al centro il rapporto tra gli input del pilota, la meccanica e il controllo della vettura.

La 296 Speciale è invece la nuova arrivata nell’esclusiva dinastia delle berlinette Ferrari in versione speciale. Proprio come le sue progenitrici (430 Scuderia, 458 Speciale e 488 Pista) è stata concepita per definire un nuovo riferimento in termini di emozioni e coinvolgimento di guida, non solo all’interno della gamma di produzione del Marchio, ma nel segmento nel suo complesso. Ferrari è stata rappresentata alla cerimonia di premiazione da Mirko Statini, Head of Product Development della Ferrari 12Cilindri Manuale, che ha ritirato il TG Tech Award, e da Manuela Cecconi, Head of Product Development della 296 Speciale, che ha ritirato il premio Performance Car of the Year.