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Approda su Netflix il remake coreano di “Doctor X: Mafia in White”, con Kim Ji-won nei panni di Kim Woo-seok in una lotta contro il board.

Mafia in White l’ho guardata con la stessa perversa pazienza con cui si osserva un’operazione che non si è certi di voler vedere. Ne valeva la pena, e valeva la pena per il motivo più semplice e più difficile da centrare: una protagonista che ti si attacca addosso. Partiamo dal dato di contesto perché senza di esso si capisce poco: Doctor X: Mafia in White è il remake ufficiale coreano di Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon, serie di TV Asahi di grande successo con un refrain – io non fallisco – che in Giappone è diventato proverbiale.

La versione coreana, prodotta da Studio Dragon e Studio S per SBS, con la regia di Lee Jung-rim, affida il ruolo della chirurga freelance a Kim Ji-won, qui Gye Su-jeong, e le mette accanto Lee Jung-eun (Jang Hi-suk, la direttrice dell’agenzia), Son Hyun-joo e Kim Woo-seok. È in onda su Netflix. La differenza tra le due serie è più profonda di quanto la critica abbia detto. L’originale giapponese è una macchina teatrale, dichiaratamente sopra le righe, costruita su una figura che entra in scena come un corpo estraneo e smonta la gerarchia ospedaliera episodio dopo episodio: un meccanismo rituale, quasi kabuki, che non chiede allo spettatore di credere alla verosimiglianza medica ma alla posta in gioco simbolica.

UN REMAKE CHE DIVENTA UN FENOMENO

Il remake coreano non si accontenta di quel rituale, e aggiunge quello che il Giappone, per scelta di genere, non metteva al centro: un vulnus emotivo. È lì che la serie cambia natura ed è lì che diventa un fenomeno. Su-jeong è una chirurga freelance affiliata a un’agenzia, pagata a operazione, che alle 18 esce dall’ospedale senza eccezioni. In una clip ufficiale SBS elenca con calma quello che non fa: straordinari, giri di reparto, cene di reparto. I dolci, si scopre, vanno bene. Ciò che fa è operare. Il personale la chiama “il cane rabbioso della sala operatoria”.

Ma la superficie cinica è una difesa, non un carattere, e la sceneggiatura lo rivela con precisione: c’è una ferita alle spalle, un conto che la protagonista non ha mai chiuso, e da quella ferita derivano tanto la sua estraneità alle regole quanto la sua dedizione. Su-jeong opera senza contare sé stessa: accetta i casi che nessuno vuole toccare, si mette contro il board, rischia la posizione professionale per un paziente che il sistema ha già scritto come perso. Non è eroismo: è una forma di pagamento.

LA NATURA EMOTIVA DI “DOCTOR X” E’ IL TRAINO DELLA SERIE

La serie dice, a mio avviso con onestà, che chi ha perso qualcosa di decisivo smette di trattare il proprio benessere come una variabile da massimizzare. Ed è questo che il pubblico ama. Non il caso clinico della settimana, non lo scontro con l’antagonista di turno ma l’attaccamento. Lo spettatore si affeziona perché vede una donna che sceglie i pazienti contro sé stessa, e quella scelta, per quanto pericolosa da raccontare, è il centro affettivo del prodotto. La tenuta emotiva è la ragione vera del successo, più della formula.

Il merito, però, è anche di una costruzione che non spiega mai troppo: la ferita si intravede, non si illustra, e proprio per questo pesa. Non va sottovalutata nemmeno l’altra metà della questione, cioè la rete di potere che non è il motore della vicenda, però esiste e mostra uno squilibrio sociale forte ed evidente a ogni puntata. Si racconta la sanità come un mercato con i camici addosso: il prestigio accademico che vale più dell’esito clinico, la sperimentazione preferita perché porta pubblicazioni e finanziamenti, l’errore coperto come prassi di sopravvivenza organizzativa, il posto letto come merce di scambio.

UNO SGUARDO ALLE DONNE CHE NON CHIEDONO IL PERMESSO DI ESISTERE

Non si nasconde un altro squilibrio che è la condizione della donna in Corea del Sud. Su questo consiglio di leggere Kim Ji-young, nata nel 1982 di Cho Nam-joo: il bestseller che ha raccontato, con la pacatezza di un referto, il divario salariale, l’interruzione di carriera dopo la maternità, la sorveglianza sociale sul corpo femminile. Su questo terreno la serie vince senza discussioni. Nella costruzione delle figure femminili non ci sono passi falsi. Su-jeong non chiede permesso, non si scusa per la propria competenza, rifiuta il codice di cortesia gerarchica su cui si regge l’ospedale.Lee Jung-eun porta in scena un’autorevolezza senza ammorbidimenti: è la mentore, la mediatrice, la donna che ha costruito un potere parallelo a quello dei board.

E c’è un terzo livello, quello delle pazienti: donne a cui viene detto cosa possono fare del proprio corpo, donne la cui malattia diventa prima di tutto un problema di reputazione per il reparto. Una serie che affida il proprio sguardo critico a donne che non chiedono il permesso di esistere fa, in modo obliquo, un discorso politico più lucido di quello che fa in modo diretto. La freelance è la figura perfetta: fuori dall’organigramma, quindi fuori dal ricatto. La sua libertà non è un carattere, è una posizione contrattuale, e la serie lo sa.

LA FREDDEZZA COME SCUDO

Veniamo così a Kim Ji-won, che il grande pubblico internazionale ha conosciuto per Queen of Tears, e che costruisce Gye Su-jeong per sottrazione, ed è la scelta giusta per questo materiale. Non c’è istrionismo, non c’è il ghigno del vendicatore. Il suo registro è quello dell’asciuttezza: spalle dritte, voce piatta, una calma che non è serenità ma disciplina. Quando pronuncia la frase che l’originale ha reso celebre, non la lancia come un motto: la lascia cadere come un fatto tecnico. È un modo di recitare che sposta l’enfasi dal personaggio al mondo che lo circonda.

Questa sottrazione, in alcune scene di conflitto, sembra raffreddare il personaggio. Non è soltanto un difetto di direzione, ma anche il limite di una partitura che non si concede mai uno scarto, e che in due o tre puntate avrebbe avuto bisogno di una crepa. Però nei momenti che contano, quando ferita riaffiora, la misura le serve, e le serve esattamente come serve al personaggio. Qui si capisce come la freddezza sia uno scudo che il personaggio usa. Una performance che non si concede e non si risparmia, per una storia di questo tipo, era la sola strada percorribile.

UNA SERIE CHE VINCE SUL PERSONAGGIO

Doctor X: Mafia in White è una serie che vince sul personaggio con un vulnus emotivo che tiene insieme tutto, una dedizione ai pazienti che arriva come un pugno nello stomaco proprio perché non è mai esibita, e un cast femminile che regge il peso del discorso politico meglio di quanto il discorso politico saprebbe fare da solo.

A volte ha meno tenuta negli episodi, che non sempre si accumulano, e un ambiente di potere raccontato più come pressione che come meccanismo drammaturgico, ma quando Su-jeong decide di rischiare tutto per un paziente che nessuno vuole, la serie smette di essere un medical noir e diventa quello che il pubblico coreano ha premiato: la storia di una donna che si dedica agli altri perché non sa più come dedicarsi a sé. Kim Ji-won è la ragione per guardarla