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Nuovo successo made in Korea su Netflix, “Dead-End Job”, con Lee Jae-wook e Kim Min-ha.

Il mercato del lavoro contemporaneo ha già l’estetica di un film horror. Ci sono annunci che promettono tutto e non dicono niente. Ci sono regole non scritte e la certezza che qualcuno, dietro la porta, ti stia valutando con un sorriso che non promette nulla di buono. Dead-End Job, nuovo successo made in Korea su Netflix, parte da questa intuizione e la prende alla lettera. Il risultato è una serie che fa ridere e inquieta, e che a tratti allude a qualcosa di più sottile della sola paura. Byeon Hyeok-jun è sommerso dai debiti.

Un volantino lo porta alla misteriosa Spider Staffing Agency, che offre una paga pari a cinquanta volte il minimo orario e impone una sola regola: mai rivelare che cosa accade durante il turno.

Il primo incarico è in un minimarket di apparenza anonima, e il titolo del primo episodio, Convenience Store Rules, dice già tutto. Ogni turno può costare la vita.Chiunque abbia accettato un lavoro “temporaneo” sa che il vero orrore sta nella forma del contratto.

OGNI INCARICO E’ UN GIRONE INFERNALE

Qui il patto è finalmente onesto, perché la serie dichiara apertamente che il prezzo da pagare è il rischio mortale. Un’offerta troppo generosa nasconde sempre una clausola. Il mostro della serie ha un volto preciso, ed è la precarietà e ci racconta il capitalismo come una creatura soprannaturale.

La serie è firmata da Han Jun-hee, creatore di D.P. e Weak Hero Class 2, con la regia di Kim Da-min, già sceneggiatrice di A Killer Paradox. La scuola è quella del racconto coreano che usa il genere per parlare di classe, di debito e di una società in cui la caduta è sempre dietro l’angolo.

Dopo Squid Game e Hellbound il terreno è battuto, ma qui lo sguardo cambia. Non c’è un gioco crudele organizzato da ricchi annoiati. C’è un’agenzia interinale, cioè la forma più banale e quotidiana del potere economico, che si rivela una soglia verso l’inspiegabile. Ogni nuovo incarico è un girone infernale degno di Dante e Stephen King. Il secondo episodio, A Journey with a Pierrot, impone una regola degna di una fiaba nera: mai perdere di vista il clown.

DEAD-END JOB, DOVE GLI SPAZI SI APRONO SU UN ALTROVE

Sembra una burla e funziona benissimo come metafora. Sembra IT di Stephen King ed è sicuramente un omaggio, ma c’è di più: il lavoratore precario obbedisce a istruzioni assurde, spesso senza spiegazione, con la certezza che disobbedire significhi sparire.

Quante volte, in un ufficio vero, abbiamo ricevuto indicazioni altrettanto sensate? Il tono è la scommessa più rischiosa e la più riuscita. La serie tiene insieme tre registri. Il primo è l’horror sociale, in cui la paura nasce dalla condizione economica prima che dal fantasma.

Il secondo è la commedia nera, che esplode nei dettagli: le regole burocratiche del terrore, l’assurdità dei protocolli, il sarcasmo di un’agenzia che tratta la morte come un rischio d’impresa. Il terzo è il surrealismo di matrice orientale. È un surreale dove gli spazi quotidiani si piegano come in un sogno febbrile, dove un minimarket può aprirsi su un altrove, dove il perturbante convive con il ridicolo senza chiedere permesso. È una tradizione che l’Occidente tende a confondere con la stranezza gratuita. In realtà ha una sua logica interna, per cui l’irrazionale è semplicemente un’altra stanza dello stesso edificio.

LA CHIMICA DEI PERSONAGGI COME MOTORE EMOTIVO DELLA SERIE

Non tutto è perfettamente calibrato. Alcuni hanno parlato di un ritmo discontinuo e di un tono che a tratti sbanda e posso capire l’obiezione, anche perché è il rischio quando si mescolano i generi. Ma il gioco vale la candela e lo scricchiolio fa parte della fisionomia dell’opera, perché la vita lavorativa è fatta di passaggi bruschi dal grottesco al drammatico, dalla barzelletta alla minaccia.

Il cast è di alto livello, con al centro c’è Lee Jae-wook, che conferma di essere uno dei volti più magnetici del panorama coreano, non si possono non citare Alchemy of Souls e Dear Hongrang.

Il suo Hyeok-jun è un uomo senza eroismo, spinto dal bisogno più che dal coraggi e lui lavora sulla fragilità e sul sarcasmo disperato di chi ha capito di non avere alternative, regge la paura e regge la risata, e lo fa senza mai ammiccare allo spettatore.Al suo fianco Go Min-si, che porta una presenza concreta e un’intelligenza scenica rara, capace di tenere testa al protagonista e di rubargli la scena quando serve. La chimica tra i due è il motore emotivo della serie. Sono due star e si comportano da attori di squadra, senza gareggiare per il centro dell’inquadratura.

IL TERRORE NON ABITA PIU’ NELLE CASE INFESTATE

Completano il quadro Kim Min-ha e Lee Hee-jun, che danno spessore a un mondo popolato di figure ambigue, e tra i volti segnalati dalla stampa figura anche Choi Hyun-wook. Mi fermo però su Kim Min-ha, perché oggi è sicuramente una delle attrici migliori del panorama internazionale con un viso che riesce a esprimere moltissimo. Un consiglio? Recuperate Pachinko, Typhoon Family e Way Back Love se non la conoscete.La serie urla senza farlo ad alta voce. Hyeok-jun continua ad accettare incarichi non perché non conosca il rischio, ma perché il debito è una forma di prigionia più solida di qualsiasi mostro.

Ogni turno sopravvissuto riduce il buco di un po’, e intanto lo allarga in un’altra direzione: nel corpo, nella psiche, nelle relazioni. È la logica “solo per questo mese.” Il lavoro non offre più un percorso, offre solo una successione di prove da superare e ogni prova è un colloquio con la morte.La regola del silenzio, poi, è un colpo di genio. Non poter raccontare ciò che accade sul lavoro significa essere soli dentro l’orrore, senza sindacato, senza testimoni, senza possibilità di dirlo a qualcuno. Chiunque abbia firmato un accordo di riservatezza o abbia taciuto un abuso per paura di perdere il posto ritroverà qui una verità scomoda. Dead-End Job è una serie viva, che mescola con coraggio spavento, risata e visione.

Funziona come intrattenimento da maratona e funziona come satira del nostro tempo. Soprattutto ci ricorda che l’orrore più credibile oggi non abita nelle case infestate, ma nelle piattaforme di recruiting, nei contratti a chiamata e negli annunci che promettono troppo. Si guarda con un occhio al piccolo schermo e uno al proprio profilo LinkedIn, con la leggera ansia di chi si chiede quale sia la propria Spider Staffing Agency. Pensiamoci bene quando vediamo un altro rider che viene a portarci la spesa o la cena a casa.