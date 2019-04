Il Quotidiano del Sud. Una bandiera. Un megafono. Per un Sud che non tace e vuole pensare in grande. Un Sud come non l’avete mai letto, mai sentito, mai visto. Che alza la voce, se necessario grida. L’ALTRAVOCE dell’Italia.

Racconta i fatti del mondo e di casa visti con gli occhi del Sud e parte dalla consapevolezza di un Paese spaccato in due. Economicamente e socialmente, ora anche politicamente. Con un’Europa alla ricerca di una leadership politica che concili anima e mercato.

Identificare la bandiera del mezzogiorno d’Italia con quella del reddito di cittadinanza può rivelarsi l’ultimo macigno sul cammino dell’unificazione economica e civile del Paese, peraltro clamorosamente bloccato da decenni, e può anche inconsapevolmente condannare tutti alla perdita di quel che resta della sovranità nazionale. Soprattutto se il reddito di cittadinanza verrà scambiato politicamente con il via libera al disegno federale. Il conto cumulato della miopia autonomista del Nord e di un assistenzialismo anni Ottanta del Sud - in un’economia su cui pesa il terzo debito pubblico mondiale - finisce inevitabilmente con sancire la separazione delle due aree del Paese.

Dal prossimo 10 aprile Il Quotidiano del Sud raddoppia: alle edizioni regionali si affiancherà una nuova edizione nazionale, L’ALTRAVOCE dell’Italia, diretta da Roberto Napoletano. Si propone di rispondere a questo disegno disgregatore e portatore solo di nuove povertà con le intelligenze del Paese, a partire dal suo capitale più prezioso e nascosto, il talento dei giovani, le sue eccellenze universitarie e imprenditoriali dimenticate, abbandonate, ignorate da tutti.

Il Quotidiano del Sud si presenta come un manifesto di contenuti: i numeri delle due Italie, grandi inchieste, analisi economiche e politiche di qualità, battaglie civili e per la legalità. Uno strumento di lavoro, con una sezione normativa nuovo che si rivolge alle burocrazie degli enti locali e al ceto imprenditoriale e finanziario meridionali. Nuove priorità, capitale umano, creatività. Infine, la grande cultura, quella popolare, con l’inserto domenicale Mimì.

Da oggi il Sud non tace più, facciamoci sentire, facciamolo insieme.