Addio a Giorgio Armani, lo stilista che ha fatto la storia della moda italiana

| 4 Settembre 2025 16:18 | 0 commenti

Addio a Giorgio Armani, il genio silenzioso che ha cambiato per sempre il mondo della moda moda.

Milano – Si è spento oggi, 4 settembre, all’età di 91 anni, Giorgio Armani. Con lui se ne va un pezzo d’Italia, di quella che ha saputo farsi eleganza, rigore e visione. Non amava definirsi un artista, eppure ha cambiato il linguaggio della moda come un pittore che reinventa la luce o un architetto che ridefinisce lo spazio. Ha saputo scolpire nella stoffa ciò che molti hanno considerato vera arte. Un’arte sobria, essenziale, elegante, che non ha mai inseguito lo sfarzo ma la purezza, l’armonia, la proporzione. La sua firma ha attraversato cinque decenni di storia italiana, diventando simbolo di un Paese capace di dettare al mondo un’idea di bellezza raffinata e senza tempo.

Articolo in aggiornamento

