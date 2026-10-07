Carlo Rambaldi, maestro italiano degli effetti speciali, avrà la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood

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Il 15 ottobre, Carlo Rambaldi, il maestro italiano degli effetti speciali, tre volte premio Oscar, entrerà nella Walk of Fame di Hollywood. Da E.T. ad Alien, da King Kong a Profondo Rosso, la storia di un artista ferrarese che trasformò mostri, alieni e creature fantastiche in personaggi indimenticabili, capaci di emozionare il mondo.

Da Vigarano Mainarda a Los Angeles, passando per E.T., King Kong e Alien. La parabola di Carlo Rambaldi, maestro italiano degli effetti speciali, tre volte premio Oscar, entra definitivamente nella leggenda del cinema. Il suo nome sarà inciso sulla Hollywood Walk of Fame: il prossimo 15 ottobre, alle 11.30 ora locale, la sua stella entrerà a far parte per sempre della storia mondiale della settima arte. Un riconoscimento postumo che arriva oltre quattordici anni dopo la sua morte, avvenuta il 10 agosto 2012 a Lamezia Terme, e che consacra il percorso di un artista capace di trasformare gomma, silicone, metallo, cavi, motori e ingranaggi in creature capaci di prendere vita sullo schermo, di impressionare, affascinare e commuovere milioni di spettatori.

Rambaldi non è stato soltanto il «papà di E.T.». È stato artista, scultore, inventore e visionario. In un’epoca in cui la computer grafica era ancora fantascienza, ha dimostrato che un effetto speciale poteva smettere di essere un semplice artificio e trasformarsi in un personaggio, con un volto, un corpo, uno sguardo e un’anima. Ed è forse questa la sua eredità più straordinaria: aver insegnato al cinema a dare vita all’impossibile.

Carlo Rambaldi: dalla provincia di Ferrara al cuore di Hollywood

Carlo Rambaldi nacque il 15 settembre 1925 a Vigarano Mainarda, nel Ferrarese. Si formò all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove sviluppò una solida preparazione come pittore e scultore. Fu proprio questa formazione artistica a rappresentare la base del suo futuro lavoro nel cinema. Negli anni Cinquanta si avvicinò al grande schermo e iniziò a sperimentare un linguaggio allora ancora agli albori: quello degli effetti speciali meccanici. La sua capacità di combinare anatomia, scultura e ingegneria emerse già nelle prime grandi produzioni.

Tra le sue imprese più spettacolari ci fu la realizzazione, nel 1957, di un gigantesco drago meccanico per Sigfrido. Una creatura di proporzioni imponenti che rivelò immediatamente la sua straordinaria capacità di dare movimento e credibilità fisica a ciò che, fino a quel momento, apparteneva soprattutto all’immaginazione. Rambaldi aveva però una convinzione precisa: per rendere credibile una creatura fantastica non bastava costruirla bene. Bisognava darle un’anima, un’anatomia, una presenza.

Carlo Rambaldi: il maestro delle creature impossibili

Negli anni Sessanta e Settanta, il suo nome divenne sempre più celebre nel cinema italiano. Collaborò con alcuni dei registi più innovativi dell’epoca e, tra questi, con Dario Argento, contribuendo alla costruzione di quell’universo inquietante e visionario che avrebbe segnato il cinema horror italiano. Il metodo Rambaldi era diverso da quello di molti suoi contemporanei. In un’industria che faceva largo uso di trucchi ottici, miniature e soluzioni fotografiche, lui puntava sulla materia.

Studiava il corpo, l’anatomia, le proporzioni e i movimenti. Sperimentava con sistemi idraulici e meccanici sempre più sofisticati. Ogni dettaglio doveva contribuire alla credibilità della creatura. Era una forma di artigianato portata ai limiti dell’ingegneria. Ed è proprio questa fusione tra arte e tecnologia ad aver reso inconfondibile la sua firma.

King Kong, Alien, E.T.: tre creature, tre Oscar

La consacrazione internazionale arrivò negli Stati Uniti. Nel 1976, Rambaldi lavorò a King Kong di John Guillermin, contribuendo alla realizzazione del gigantesco gorilla meccanico, alto circa dodici metri. Un’impresa monumentale che gli valse uno Special Achievement Academy Award. Tre anni dopo arrivò Alien. L’orrore biomeccanico immaginato dall’artista svizzero H.R. Giger doveva trasformarsi in qualcosa di fisicamente credibile, capace di muoversi e terrorizzare sul grande schermo. Rambaldi contribuì alla sua realizzazione e ottenne un secondo riconoscimento dell’Academy.

Ma il capolavoro destinato a legare per sempre il suo nome alla cultura popolare arrivò nel 1982. Era E.T. È impossibile parlare di Carlo Rambaldi senza fermarsi davanti a quella creatura dall’aspetto apparentemente fragile, con gli occhi enormi, il collo allungato e le mani sottili. Un extraterrestre che avrebbe potuto essere inquietante e che invece divenne, grazie anche alla straordinaria progettazione meccanica di Rambaldi e alla regia di Steven Spielberg, uno dei personaggi più teneri e riconoscibili della storia del cinema. Rambaldi riuscì nell’impresa più difficile: far dimenticare allo spettatore che E.T. era una macchina. Dietro i suoi movimenti c’erano meccanismi, cavi, materiali sintetici e un complesso sistema di animazione. Ma davanti alla macchina da presa c’era una creatura capace di esprimere curiosità, paura, malinconia e affetto.

Per E.T. Rambaldi conquistò il suo terzo Oscar, completando una straordinaria trilogia di riconoscimenti che lo avrebbe consacrato tra i grandi innovatori degli effetti speciali.

Una stella per un artista, non soltanto per il “papà di E.T.”

Raccontare Rambaldi soltanto attraverso il suo extraterrestre più famoso, significherebbe dimenticare la vastità di una carriera che ha attraversato decenni di cinema. La sua firma compare anche in film come “Incontri ravvicinati del terzo tipo” e “Dune” di David Lynch. La sua carriera attraversò generi, linguaggi e produzioni molto diverse, mantenendo sempre lo stesso principio: la creatura fantastica doveva sembrare viva.

Era questa la sua rivoluzione. Molto prima che la computer grafica diventasse lo strumento dominante dell’industria cinematografica, Rambaldi aveva già intuito che la vera sfida non consisteva semplicemente nel creare qualcosa di spettacolare. La sfida era creare qualcosa con cui il pubblico potesse entrare in relazione. Un mostro poteva intimorire. Un alieno poteva suscitare meraviglia. Un gorilla gigantesco poteva impressionare. Ma una creatura poteva anche emozionare. E Rambaldi aveva imparato a farlo.

Carlo Rambaldi: la candidatura e la «Class of 2026»

La candidatura alla Hollywood Walk of Fame è stata presentata da Cinecittà e dal Ministero della Cultura, con il sostegno del comitato costituito in occasione del centenario della nascita dell’artista. Rambaldi è stato inserito dalla Hollywood Chamber of Commerce nella «Class of 2026», insieme ad altri nomi destinati a entrare nella storia del marciapiede più celebre al mondo, tra cui un altro grande italiano, Franco Nero.

Nel caso di Rambaldi, il riconoscimento assume un significato particolare: non è soltanto l’omaggio a un professionista del cinema, ma la celebrazione di un artista italiano che ha contribuito a cambiare il linguaggio cinematografico internazionale. La sua stella arriva dopo la morte, avvenuta il 10 agosto 2012, quando Rambaldi aveva 86 anni, a Lamezia Terme, dove aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita. Ma la sua opera non è mai veramente scomparsa.

A Los Angeles per ricordare il maestro degli effetti speciali

La consegna della stella sarà accompagnata da una serie di iniziative dedicate alla sua figura. Il 14 ottobre, alla vigilia della cerimonia, l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles inaugurerà “Carlo Rambaldi: Dreaming the Cosmos”, una mostra curata da Cristina Lippolis Rambaldi e realizzata insieme alla Fondazione Culturale Carlo Rambaldi. L’esposizione permetterà di ripercorrere le diverse anime dell’artista attraverso dipinti, sculture e materiali legati alla sua carriera. Saranno esposte anche le tre statuette degli Oscar conquistate da Rambaldi e una testa animatronica di E.T. realizzata in occasione del centenario della nascita.

A custodire oggi l’eredità del maestro sono soprattutto la figlia Daniela, presidente della Fondazione Culturale Carlo Rambaldi, la nipote Cristina, vicepresidente, e il figlio Vittorio. Sarà un modo per riportare a Los Angeles non soltanto il nome di Rambaldi, ma anche la memoria di un’intera stagione del cinema: quella in cui le creature fantastiche prendevano forma dalle mani degli artisti, alimentate dalla magia e dall’inventiva di menti brillanti, nei laboratori, tra argilla, metallo, gomma, pistoni e ingranaggi.