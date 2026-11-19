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È morto a 91 anni Corrado Augias, con lui se ne va una delle voci più autorevoli del giornalismo e della cultura italiana

È morto Corrado Augias. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, cresciuto in una famiglia di origini francesi e sarde, con una nonna materna ebrea, il giornalista e scrittore aveva 91 anni. Con la sua scomparsa se ne va una delle figure più autorevoli del panorama culturale italiano, protagonista di una lunga carriera tra giornalismo, televisione e letteratura e capace di innovare il concetto di giornalismo televisivo. Sposato con la giornalista Daniela Pasti e padre di Natalia Augias, anche lei giornalista.

Augias era entrato in Rai nel 1960, e aveva iniziato la carriera giornalistica come corrispondente da New York, tra il 1966 e il 1968, per poi trasferirsi a Parigi, dove aveva seguito la cronaca internazionale per ‘L’Espresso’ e ‘Panorama’. Nel novembre 1975 era approdato a ‘la Repubblica’ di cui fu uno dei fondatori e a cui sarebbe rimasto legato per tutta la sua carriera. Dal 2001 al 2021 aveva curato la rubrica delle lettere dei lettori, rispondendo a quasi seimila richieste. Affrontando temi come la democrazia, i diritti, la laicità e le questioni etiche.

L’IMPEGNO NEL MONDO DEI DIRITTI CIVILI E IN POLITICA

Dichiaratamente ateo, si era sempre battuto per la laicità delle istituzioni e per i diritti civili. Augias non aveva mai nascosto le proprie convinzioni, ma aveva fatto del confronto con il fenomeno religioso uno dei principali campi della propria ricerca. Il suo interesse non era soltanto teologico. Lo riguardavano soprattutto il modo in cui le religioni si erano formate. Il loro rapporto con il potere, la loro influenza sulla civiltà occidentale e il confine tra fede e libertà individuale.

Nel 1994 ha deciso di entrare direttamente in politica, dopo un confronto televisivo con Silvio Berlusconi durante la trasmissione ‘Domino’. Eletto al Parlamento europeo come indipendente nelle liste del Partito democratico della sinistra, con 168.735 preferenze è rimasto a Strasburgo fino al 1999, senza essere rieletto alle successive consultazioni. La parentesi a Strasburgo non aveva modificato il suo interesse per il dibattito pubblico. Interesse che avrebbe continuato a seguire soprattutto attraverso il giornalismo e la televisione.

Fin dai primi anni Sessanta aveva partecipato al movimento dell’avanguardia teatrale romana, lavorando nell’ambiente del Teatro del 101. Ha firmato testi come ‘Direzione memorie’ e ‘Riflessi di coscienza’. Quella di Augias è stata una vita trascorsa a interrogare la Storia. A cercare dietro i fatti le ragioni, i personaggi e le contraddizioni di un Paese.

Il grande pubblico lo aveva conosciuto soprattutto attraverso la televisione. Nel 1987 aveva ideato e condotto su Rai 3 ‘Telefono giallo’, trasmissione diventata l’archetipo dell’approfondimento dei grandi casi di cronaca nera e dei misteri italiani. Tra le puntate più ricordate quella sulla strage di Ustica: durante la diretta era intervenuto telefonicamente un ufficiale che aveva riferito particolari rilevanti sulla notte del disastro del 27 giugno 1980. Quelle informazioni avevano contribuito a riaccendere l’attenzione investigativa sulla tragedia. Il programma era stato interrotto nel 1992, dopo una stagione segnata anche da polemiche e vicende giudiziarie.

Augias aveva continuato a esplorare il rapporto tra cultura e informazione su Rai 3 con ‘Babele’, trasmissione dedicata ai libri e al mondo editoriale. Successivamente con ‘Enigma’, incentrata su personaggi e avvenimenti del passato. Dopo una parentesi a Telemontecarlo, dove aveva ideato e condotto ‘Domino’, era tornato stabilmente in Rai nel 2003. Su Rai 3 aveva guidato ‘Le storie – Diario italiano’, spazio quotidiano di approfondimento nel quale incontrava scrittori, studiosi e protagonisti della cultura, affrontando temi che spaziavano dalla letteratura alla musica, dalla storia all’attualità. Il programma sarebbe rimasto in onda fino al 2013. Nel 2014 era arrivato ‘Visionari’, dedicato alle personalità che avevano cambiato il mondo attraverso le proprie idee e innovazioni. Tra il 2016 e il 2019 aveva condotto ‘Quante storie’. Mentre dal 2018 al 2023 aveva accompagnato i telespettatori alla scoperta delle grandi metropoli con ‘Città segrete’.

Nel 2021, dopo avere lasciato la storica rubrica delle lettere di ‘Repubblica’, era tornato in televisione con ‘Rebus’, programma di approfondimento condotto insieme a Giorgio Zanchini su Rai 3. Nel 2022 aveva presentato anche ‘La gioia della musica’, dedicato alla storia e all’ascolto dei grandi compositori. Dopo aver lasciato la Rai, nel 2023 era passato a La7, dove aveva dato vita a ‘La torre di Babele’, programma di approfondimento sui grandi temi dell’attualità e della società. Un percorso che aveva confermato la sua capacità di unire divulgazione e riflessione, con uno stile riconoscibile e una particolare attenzione alle radici storiche e culturali del presente.

Accanto al giornalismo, Augias aveva costruito una vasta produzione letteraria. Autore di romanzi gialli, saggi e opere teatrali, aveva raggiunto un grande successo con la serie dedicata ai segreti delle grandi città. La serie dei ‘Segreti’ aveva preso avvio nel 1996 con ‘I segreti di Parigi’, seguita da ‘I segreti di New York’ (2000), ‘I segreti di Londra’ (2003), ‘I segreti di Roma’ (2005) e ‘I segreti di Istanbul’ (2016). Non semplici guide turistiche, ma itinerari nella memoria, capaci di intrecciare architettura, arte, personaggi, aneddoti e grandi avvenimenti. Le città diventavano così organismi viventi, luoghi nei quali le vicende individuali si incontravano con la storia collettiva. Lo stesso metodo aveva ispirato ‘Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria’, pubblicato nel 2017 e premiato con il Premio Pavese nel 2018.

Augias ha sviluppato anche un’intensa attività letteraria. Era stato autore di romanzi, saggi storici, inchieste e opere teatrali. La sua produzione narrativa aveva preso avvio con una trilogia ambientata nei primi decenni del Novecento e costruita attorno al personaggio di Giovanni Sperelli, fratellastro del protagonista dannunziano di ‘Il piacere’: ‘Quel treno da Vienna’ (1981), ‘Il fazzoletto azzurro’ (1983) e ‘L’ultima primavera’ (1985). Una saga nella quale la ricostruzione storica si intrecciava con il gusto del romanzo d’intrigo e della narrativa poliziesca. Da quelle storie era stata tratta anche la miniserie televisiva ‘Guerra di spie’. Nel 1987, insieme alla moglie Daniela Pasti, aveva pubblicato ‘Tre colonne in cronaca’. Sarebbero seguiti altri romanzi, tra cui ‘Quella mattina di luglio’ (1995) e ‘Il lato oscuro del cuore’ (2014).

La saggistica gli aveva consentito di affrontare alcuni dei grandi interrogativi della storia italiana ed europea. Nel 1998 aveva dedicato una biografia al pittore livornese Amedeo Modigliani con ‘Il viaggiatore alato’, ripubblicato successivamente con il titolo ‘Modigliani, l’ultimo romantico’. Nel 2006, insieme al biblista Mauro Pesce, aveva pubblicato ‘Inchiesta su Gesù’, un libro che aveva suscitato un ampio dibattito sul rapporto tra la figura storica di Cristo e la tradizione religiosa. Il confronto tra fede, ragione e storia sarebbe tornato in numerosi lavori successivi: ‘Inchiesta sul cristianesimo’, scritto con Remo Cacitti nel 2008; ‘Disputa su Dio e dintorni’, realizzato con Vito Mancuso nel 2009; ‘I segreti del Vaticano’ (2010), dedicato alla storia e alle dinamiche di potere della Santa Sede; ‘Inchiesta su Maria’, scritto con Marco Vannini nel 2013; ‘Le ultime diciotto ore di Gesù’ (2015) e ‘Il grande romanzo dei Vangeli’, pubblicato con Giovanni Filoramo nel 2019.

La storia italiana era un altro dei suoi grandi interessi. In ‘Il disagio della libertà. Perché agli italiani piace avere un padrone’ (2012) aveva affrontato il rapporto problematico tra gli italiani e il potere, mentre in ‘I segreti d’Italia’, pubblicato nello stesso anno, aveva ricostruito episodi, personaggi e vicende che avevano contribuito a definire l’identità nazionale. Nel 2013 aveva ripreso e ampliato un precedente lavoro sul mondo delle società segrete, dei corruttori e dei faccendieri nell’Italia della Grande Guerra, pubblicandolo con il titolo ‘Il paese in vendita’. Un’indagine che rifletteva la sua attenzione per i meccanismi meno visibili della vita pubblica e per le zone d’ombra della storia nazionale. Nel 2014 aveva affrontato anche il rapporto tra potere politico e religioso in ‘Tra Cesare e Dio. Come la rivoluzione di papa Francesco cambierà gli italiani’.

Nel corso della sua lunga carriera Corrado Augias ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il contributo dato al giornalismo, alla letteratura e alla divulgazione culturale. Tra questi il Premio Hemingway per la letteratura nel 2015, il Premio Pavese nel 2018 per ‘Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria’ e il Premio Chiara alla carriera nel 2022. Insignito delle più alte onorificenze della Repubblica italiana: Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito nel 2002 e Cavaliere di Gran Croce nel 2006. Nel 2007 aveva ricevuto anche la Legion d’Onore francese, che aveva restituito nel dicembre 2020 per protestare contro la decisione della Francia di conferire la stessa onorificenza al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, mentre rimaneva aperto il caso dell’omicidio di Giulio Regeni. Nel 2024 l’Università della Tuscia gli aveva conferito un dottorato di ricerca honoris causa, riconoscendo il valore del suo impegno culturale e civile. (di Paolo Martini)