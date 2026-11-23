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Se n’è andata a Milano Mariuccia Casadio, addio alla voce tra le più originali della critica d’arte e della scrittura sulla cultura visiva in Italia

Se n’è andata a Milano, domenica 22 novembre 2026, Mariuccia Casadio, voce tra le più originali della critica d’arte e della scrittura sulla cultura visiva in Italia. Aveva presentato da poco alla Triennale Sommario, una raccolta che rimetteva in fila oltre vent’anni di suoi testi, quasi a voler offrire una mappa del suo modo di guardare il mondo e di attraversare le epoche senza mai perdere la curiosità.

Casadio non ha mai amato le pose solenni di chi pontifica dall’alto di una cattedra. Preferiva restare in ascolto, cogliere il dettaglio imprevisto, mescolare registri alti e ironia, lasciando sempre spazio alla sorpresa.

DA PARIGI A NEW YORK E FINO A MILANO

Il suo viaggio aveva preso slancio all’inizio degli anni Ottanta, al fianco di Germano Celant sul fronte di Identité Italienne al Centre Pompidou di Parigi, un’esperienza che aveva subito messo in luce la sua capacità di leggere le connessioni tra linguaggi diversi. Nel decennio successivo lo sguardo si era allargato a New York, tra le pagine di Interview, la rivista fondata da Andy Warhol, e le vibrazioni di una scena artistica in pieno fermento in cui incrociò anche Jean-Michel Basquiat.

Tornata a Milano, ha legato gran parte del suo lavoro a Vogue Italia e alle altre testate del gruppo, come L’Uomo Vogue e Casa Vogue, oltre che a libri e monografie dedicati a figure centrali della moda e del progetto. Il suo apporto più originale è stato non trattare mai l’arte come un recinto chiuso o un territorio riservato a pochi iniziati: per lei una tela, una fotografia, un vestito o un oggetto domestico potevano dire cose altrettanto urgenti sul nostro tempo, purché osservati con intelligenza, libertà e senza pregiudizi.

LE TAPPE SALIENTI

Nel suo percorso restano tappe molto riconoscibili, come la mostra A Noiralla Triennale nel 1998, capace di esplorare con raffinatezza l’immaginario legato al nero tra arte, cinema e abito, o l’avventura editoriale di Permanent Food nel 2003 insieme a Maurizio Cattelan e Paola Manfrin, un progetto costruito sul montaggio libero delle immagini e sul gusto per il cortocircuito visivo. Accanto a queste esperienze c’è stato il dialogo costante con autori come Alighiero Boetti, Marlene Dumas, Cinzia Ruggeri, Lily van der Stokker e Piero Fornasetti, senza mai dimenticare chi stava muovendo i primi passi e cercava uno spazio fuori dai percorsi più battuti.

Con la sua scomparsa viene a mancare una presenza schietta e anticonvenzionale, capace di raccontare le trasformazioni del gusto con leggerezza apparente, lucidità e un’attenzione sincera verso ciò che nasceva fuori dagli schemi. Nelle sue pagine resta la traccia di una scrittura viva, che non spiegava le opere per chiuderle dentro una formula, ma invitava chi leggeva a guardare meglio e con occhi propri.