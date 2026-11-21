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Al teatro Tordinona di Roma, il giornalista Andrea Mazzotta, tra i protagonisti delle interviste impossibili, incontra Batman

CHE cosa nasconde la maschera di un supereroe? E che cosa racconta di noi lo schermo che per generazioni ha accompagnato la vita quotidiana di molti italiani? Domenica 22 novembre 2026 alle ore 18, al Teatro Tordinona di Roma, la terza serata della rassegna 2026- 2027 Le interviste impossibili mette a confronto due protagonisti del nostro immaginario: Batman e la Televisione. Il tema è la civiltà delle immagini, esplorata attraverso due dialoghi fra invenzione teatrale, memoria e riflessione sul presente.

Nel primo incontro Andrea Mazzotta, giornalista del Quotidiano del Sud, interroga Batman, interpretato da Gaetano Lizzio. Un’intervista che diventa una simbolica seduta di psicanalisi: sotto il mantello del difensore dei deboli affiora il bambino Bruce Wayne, testimone dell’assassinio dei genitori. È da quella perdita che nasce la sua missione: impedire che altri debbano subire la stessa ingiustizia.

L’INTERVISTA DI MAZZOTTA PER INDAGARE IL RAPPORTO TRA TRAUMA E VOCAZIONE

La conversazione cercherà l’uomo dietro l’icona, interrogando il rapporto fra trauma e vocazione, paura e coraggio, desiderio di giustizia e tentazione della vendetta. Quanto del bambino ferito sopravvive nell’eroe? La maschera serve a nascondersi o a diventare finalmente sé stessi? E la lotta contro il male può dare un senso al dolore senza imprigionare chi la combatte?

L’intervista a Batman è sponsorizzata dalla Fondazione Gianni De Luca, che ha avviato una rassegna nella rassegna di conversazioni immaginarie, producendo, nelle passate stagioni, incontri con personaggi dei fumetti: dopo Mandrake e Olivia, la fidanzata di Braccio di Ferro, ecco appunto quest’anno l’Uomo Pipistrello. Ma è in programma a breve anche un incontro con Paperino!

TRA LE INTERVISTE IMPOSSIBILI ANCHE QUELLA ALLA TELEVISIONE

Nel secondo incontro sarà la Televisione in persona a rispondere alle domande di Maurizio Gianotti, prendendo corpo nella presenza e nella voce di Alessandra Canale. Un autore televisivo e uno dei volti familiari della Rai daranno vita a un dialogo che abbozza una storia del piccolo schermo attraverso ricordi, trasformazioni e contraddizioni

Al centro, il ricordo di una televisione che non voleva soltanto intrattenere, ma anche educare: una finestra sul mondo, un’occasione di apprendimento, un appuntamento capace di riunire persone e generazioni. Non una semplice celebrazione nostalgica, ma una domanda rivolta al presente: che cosa resta di quella vocazione? Che rapporto si stabilisce oggi fra chi produce le immagini e chi le guarda? E quanto siamo ancora spettatori di un racconto comune?

Due interviste diverse, unite da una stessa ricerca: comprendere come le immagini costruiscano modelli, orientino desideri e contribuiscano alla nostra idea di giustizia, conoscenza e convivenza. Da una parte un uomo che diventa simbolo; dall’altra un mezzo di comunicazione che, per una sera, diventa persona. Il teatro restituisce a entrambi la possibilità di parlare e, soprattutto, di essere interrogati.

I PROTAGONISTI DELLE INTERVISTE IMPOSSIBILI

Andrea Mazzotta si occupa di critica e divulgazione del fumetto. Ha fatto parte della redazione de Lo Spazio Bianco ed è stato direttore editoriale di Nicola Pesce Editore: un’esperienza che intreccia lettura critica, lavoro editoriale e conoscenza della storia del linguaggio disegnato. Giornalista del Quotidiano del Sud per cui cura anche rubriche dedicate ai fumetti.

Gaetano Lizzio è attore e doppiatore. Nato a Catania e formatosi alla scuola «Umberto Spadaro» del Teatro Stabile della città, ha debuttato nel 1989 al Teatro Musco. Nel suo percorso ha lavorato con interpreti quali Turi Ferro, Valeria Moriconi, Giorgio Albertazzi e Massimo Popolizio, ed è stato diretto, fra gli altri, da Dario Fo, Giancarlo Cobelli, Lorenzo Salveti e Franco Battiato. Affianca all’attività teatrale il lavoro nel cinema, in televisione e nel doppiaggio

Maurizio Gianotti è autore televisivo e radiofonico, saggista e docente di linguaggio radiotelevisivo. Fra i suoi lavori figurano Forum, Unomattina, La vita in diretta e la collaborazione con Gianni Boncompagni a Non è la Rai. Ha scritto programmi per i canali radiofonici Rai e pubblicato volumi dedicati al mestiere dell’autore e alle trasformazioni della televisione, fra cui Fare l’autore per la Tv e La Tv al tempo del web 2.0. (Armando Editore)

Alessandra Canale è annunciatrice, conduttrice e giornalista. Entrata in Rai nel 1983, è stata uno dei volti delle «signorine buonasera», accompagnando i telespettatori nella programmazione delle reti pubbliche. Alla sua attività di annunciatrice ha affiancato la conduzione di trasmissioni e rubriche di servizio, fra cui quelle dedicate al meteo e alla viabilità.