Qmusic Settimana 2-2023 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

3 minuti per la lettura

L’epifania tutte le feste si porta via e così anche per la Q music chart. Sparita ogni traccia di canzoni natalizie, perciò la maggior parte dei brani, guadagna almeno una posizione in classifica. Ma c’è anche qualche ritorno.

Anche questa settimana è Shiva ad occupare il vertice della chart. Con “Non lo sai”, il rapper fresco di album si riconferma al primo posto. Sale di due posizioni invece Annalisa con “Bellissima” che una volta spodestata Mariah Carey, dalla #3 si piazza alla #2.

Due posizioni in più anche per Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo che con “Caramello”, dal quinto posto salgono sul terzo gradino del podio. Un simbolo, questo, che il Natale è passato ma l’estate, evidentemente, ancora no.

Spazzati via anche gli Wham! ed ecco che tornano prepotenti Bizarrap & Quevedo con “Quevedo: Bzrp Music Session: Vol.52”. Anche loro con due posizioni in più, salgono dalla #6 alla #4.

Al quinto posto un ritorno in top ten: Lady Gaga con “Bloody Mary”, uscita nel 2011 e tornata in auge grazie alla serie Netflix di successo “Mercoledì” e al balletto che spopola sui social da qualche mese. Una posizione in più per Geolier; “Chiagne”, il featuring con Lazza e Takagi & Ketra, questa settimana sale dal settimo al sesto posto.

Stessa sorte per i Maneskin, anche per loro una posizione in più e così, “The loneliest” passa dalla #8 alla #7. Ventata estiva ancora una volta, anche all’ottavo posto dove troviamo i Boomdabash e Annalisa con “Tropicana” che guadagnano, anche loro, una posizione.

Nono posto per Shiva. Anche lui, con “Halleluia”, il featuring con Sfera Ebbasta, guadagna una posizione e passa dalla #10 alla #9. Chiude invece la classifica un ritorno in pop ten: Irama con “Ali” che si piazza al decimo posto.

La Curiosità: Sono passati 12 anni dall’uscita, nel 2011, di “Bloody Mary”, brano di Lady Gaga che solo adesso sta spopolando sui social ed è in vetta a tutte le classifiche, grazie alla serie tv “Mercoledì” che l’ha reso celebre. Inutile dire che per un balletto con le mani diventato virale sul web non è proprio necessario conoscere il profondo significato di una canzone. Ma nel caso di “Bloody Mary”, sarebbe meglio il contrario. Gaga infatti, nel suo brano si riferisce alla Vergine Maria, in questo caso umana e divina al contempo. E fa riflettere un passaggio del brano, che tradotto recita così: “Io non piangerò per te, vedi. Quando te ne sarai andato io resterò sempre Maria la sanguinaria”.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Non lo sai – Shiva – 2.54 milioni di visualizzazioni Bellissima – Annalisa – 1.91 milioni di visualizzazioni Caramello – Rocco Hunt, Elettra Lamborghini & Lola Indigo – 1.69 milioni di visualizzazioni Quevedo: Bzrp Music Session: Vol.52 – Bizarrap & Quevedo – 1.41 milioni di visualizzazioni Bloody Mary – Lady Gaga – 1.38 milioni di visualizzazioni Chiagne – Geolier ft. Lazza, Takagi & Ketra – 1.31 milioni di visualizzazioni The loneliest – Måneskin – 1.18 milioni di visualizzazioni Tropicana – Boomdabash & Annalisa – 1.15 milioni di visualizzazioni Alleluia – Shiva feat. Sfera Ebbasta – 1.06 milioni di visualizzazioni Ali – Irama – 952 mila visualizzazioni

CLICCA SULLE PREVIEW SOTTO IL PLAYER PER GUARDARE I VIDEO

Ogni venerdì in edicola nell’inserto weekend dell’edizione Calabria del Quotidiano del Sud, una pagina dedicata alla Musica