Salute mentale e dolore in età evolutiva: la ricerca di Annamaria Ascione al Congresso AISD

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Salute mentale e dolore in età evolutiva: dal neurosviluppo al dolore persistente, il corpo come primo linguaggio del disagio. La psicologa clinica e psicoterapeuta Annamaria Ascione porta al 49° Congresso Nazionale AISD una lettura multidisciplinare che intreccia neuroscienze, psicoanalisi e medicina narrativa.

ACI CASTELLO (CATANIA) – Il corpo può parlare prima ancora che il disagio trovi le parole per essere raccontato. È attorno a questa prospettiva che si sviluppa l’attività clinica e scientifica di Annamaria Ascione, psicologa clinica e psicoterapeuta a indirizzo psicoanalitico e sistemico-relazionale, che presenterà al 49° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana per lo Studio del Dolore (AISD), in programma ad Aci Castello dall’1 al 3 ottobre 2026, il lavoro scientifico dedicato al dolore evolutivo e alle differenze tra infanzia e adolescenza. La professionista ha una formazione specifica nell’ambito della psicoanalisi dell’infanzia e dell’adolescenza e della Clinica dei nuovi sintomi, maturata anche attraverso i percorsi formativi Jonas/Gianburrasca legati all’insegnamento di Massimo Recalcati.

Membro del Comitato tecnico-scientifico di ASSIMEFAC e socia dell’AISD, Ascione sviluppa un approccio multidisciplinare che mette in relazione la salute mentale in età evolutiva, i disturbi del neurosviluppo e la complessa esperienza del dolore persistente.

Dal neurosviluppo alla persona, oltre la diagnosi

Una parte significativa del suo percorso professionale è dedicata all’infanzia e all’adolescenza, con progetti rivolti alla prevenzione, all’ascolto e all’inclusione. Tra le iniziative sviluppate figurano Arte&Psiche, Coronarino il Virus Monellino, Ascoltiamo i Giovani e Girasoli in Movimento, progetti che hanno ricevuto riconoscimenti da università e istituzioni. A questo percorso si aggiunge la recente pubblicazione del volume I Disturbi del Neurosviluppo, edito da Ledizioni e presentato presso la Sala Rari della Biblioteca Nazionale di Napoli.

Il libro propone una guida teorico-pratica destinata a clinici, educatori e famiglie e affronta condizioni quali disturbo dello spettro autistico, ADHD, disturbi specifici dell’apprendimento e disturbo oppositivo-provocatorio. L’approccio proposto non si limita alla classificazione diagnostica, ma considera il ruolo delle relazioni, dell’ambiente scolastico, del contesto familiare e delle trasformazioni digitali che stanno interessando le nuove generazioni.

Il punto centrale è costruire una collaborazione più stretta tra scuola e famiglia, affinché la diagnosi possa diventare anche uno strumento di comprensione e non soltanto un’etichetta. L’obiettivo è favorire inclusione, benessere emotivo e valorizzazione delle risorse individuali.

Il dolore evolutivo: quando il corpo racconta ciò che ancora non può essere detto

Il tema della sofferenza in età evolutiva trova ora un ulteriore sviluppo nella ricerca sul dolore. Al Congresso AISD, Ascione presenterà la ricerca dal titolo “Il dolore evolutivo come espressione incarnata dell’adattamento neurobiologico: differenze tra infanzia e adolescenza”. Il lavoro affronta il dolore persistente in una prospettiva che supera la sola dimensione sensoriale. Nella costruzione dell’esperienza dolorosa possono infatti intrecciarsi fattori neurobiologici, emotivi, relazionali e mnestici, con particolare attenzione al possibile impatto dello stress precoce e delle esperienze avverse sui processi di maturazione neurobiologica.

Le modalità attraverso cui il disagio si manifesta possono inoltre cambiare nel corso dello sviluppo. Nell’infanzia, per esempio, possono comparire sintomi somatici funzionali, come il dolore addominale ricorrente. Durante l’adolescenza, invece, la relazione tra dolore, stress, regolazione emotiva e maturazione neurobiologica può assumere configurazioni differenti e più articolate, anche nei quadri caratterizzati da dolore persistente o cefalea cronica.

Il corpo come linguaggio

È proprio nella relazione tra corpo, emozioni e possibilità di rappresentare la propria esperienza che si colloca il nucleo della riflessione di Ascione. In una società caratterizzata da accelerazione, iperstimolazione e sempre minore distanza tra esperienza, emozione e risposta, il sintomo corporeo può precedere la possibilità di attribuirgli un significato.

«L’attivazione corporea, l’emozione e il sintomo possono precedere la possibilità di essere nominati e rappresentati», osserva Ascione, sottolineando come, in questa prospettiva, la psicoterapia non consista soltanto nell’interpretazione del sintomo, ma anche nella costruzione della possibilità di pensare ciò che inizialmente può essere soltanto sentito, agito o incarnato.

Un cambio di paradigma nella cura

Neuroscienze, psicoanalisi e medicina narrativa diventano così strumenti complementari per leggere fenomeni complessi e intercettare precocemente i segnali di sofferenza. Il filo rosso che unisce il lavoro sul neurosviluppo alla ricerca sul dolore è un cambio di paradigma: non limitarsi alla soppressione del sintomo, ma interrogarsi sulla storia biologica, emotiva e relazionale della persona.

Ascoltare il corpo, in questa prospettiva, significa allora ascoltare una storia. Una storia che nei bambini e negli adolescenti può non aver ancora trovato le parole per essere raccontata, ma che può già manifestarsi attraverso il sintomo. È in questa direzione che si inserisce il contributo scientifico presentato al Congresso AISD: comprendere come le esperienze precoci possano interagire con i processi neurobiologici e con lo sviluppo della persona significa spostare l’attenzione dalla semplice gestione del dolore alla possibilità di una presa in carico più precoce, integrata e personalizzata.

Dal neurosviluppo al dolore, il filo conduttore resta dunque l’ascolto della persona nella sua complessità: non fermarsi a ciò che il sintomo manifesta, ma provare a comprenderne il significato di ciò che sta cercando di comunicare all’interno della storia individuale.