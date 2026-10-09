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Il progetto di Ambiente Mare Italia “Un mare di inclusione – Ogni goccia conta” fa tappa a Civitavecchia. Il presidente nazionale Botti : «Il progetto sta dimostrando, attraverso le iniziative già realizzate nel Lazio, in Calabria e in Sardegna e quelle in programma in molte altre regioni italiane, una grande capacità di coinvolgere persone, associazioni, scuole e territori».

Il mare come luogo di incontro, di relazione e di esperienze condivise. Centinaia di studenti delle scuole Don Milani e Stendhal Calamatta hanno partecipato, insieme alle persone con disabilità e alle associazioni del territorio, alla giornata organizzata da Ambiente Mare Italia – AMI sul lungomare di Civitavecchia nell’ambito del progetto “Un mare di inclusione – Ogni goccia conta”. Un appuntamento che ha trasformato per alcune ore il tratto di costa cittadino in uno spazio aperto di incontro, conoscenza e partecipazione, nel quale giovani, associazioni e persone con disabilità hanno potuto vivere insieme un’esperienza a diretto contatto con il mare e con l’ambiente costiero.

“Un mare di inclusione”; il progetto di Ambiente Mare Italia fa tappa a Civitavecchia

La giornata ha preso avvio nel village allestito da Ambiente Mare Italia sul lungomare, dove esperti e operatori hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta del delicato rapporto tra attività umane, mare e costa, approfondendo in particolare gli effetti della plastica e degli altri inquinanti sugli ecosistemi marini e raccontando le caratteristiche ambientali del litorale di Civitavecchia. Non una lezione tradizionale, ma un momento di confronto e di dialogo, pensato per avvicinare i ragazzi alla conoscenza dell’ambiente attraverso un’esperienza vissuta insieme.

Successivamente, i partecipanti hanno lasciato il village per raggiungere le spiagge prospicienti la città. Qui studenti, ragazzi delle associazioni e volontari hanno condiviso un’esperienza sul campo che ha consentito loro di osservare da vicino l’ambiente costiero e di comprenderne fragilità e caratteristiche, svolgendo anche una semplice attività di rimozione dei materiali estranei presenti sull’arenile.

“Un mare di inclusione – Ogni goccia conta”: il progetto di Ambiente Mare Italia

L’esperienza sulla spiaggia ha rappresentato soprattutto un’occasione per stare insieme e vivere, attraverso attività condivise, un momento di relazione e partecipazione in un contesto naturale inserito a ridosso della città. È proprio questo uno degli elementi centrali di “Un mare di inclusione – Ogni goccia conta”: creare occasioni nelle quali le persone con disabilità possano vivere esperienze nella natura insieme a studenti, associazioni, volontari e comunità locali, costruendo relazioni e condividendo momenti di benessere, scoperta e partecipazione. Particolarmente significativo, a Civitavecchia, è stato il coinvolgimento di un numero molto elevato di studenti, che hanno trascorso l’intera mattinata accanto ai ragazzi delle associazioni locali.

Una partecipazione che ha consentito di trasformare la giornata in una vera festa dell’inclusione e dell’ambiente, dimostrando come anche un tratto di natura inserito nel cuore di una realtà fortemente urbanizzata possa diventare luogo di relazione, conoscenza reciproca e condivisione. Al termine delle attività tutti i partecipanti sono tornati al village di Ambiente Mare Italia per un momento conclusivo di confronto e restituzione dell’esperienza vissuta durante la giornata.

Il valore dell’esperienza

L’iniziativa si è conclusa con la consegna degli attestati di partecipazione al progetto “Un mare di inclusione – Ogni goccia conta”, a testimonianza di una giornata nella quale il valore dell’esperienza non è stato misurato soltanto nelle attività realizzate, ma soprattutto nelle relazioni nate e nella possibilità di vivere insieme il mare e la natura come patrimonio accessibile a tutti.

L’inclusione

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli: «L’inclusione si costruisce creando occasioni concrete di incontro, di relazione e di piena partecipazione. Il progetto “Un Mare di Inclusione – Ogni goccia conta” va proprio in questa direzione, mettendo al centro le persone e creando opportunità per condividere esperienze e stare insieme, anche a contatto con la natura. Il coinvolgimento dei giovani, delle persone con disabilità, delle associazioni e delle realtà del territorio è fondamentale per costruire comunità sempre più aperte, consapevoli e coese. Dobbiamo continuare a promuovere occasioni in cui ogni persona possa esprimere le proprie potenzialità e sentirsi parte della comunità».

Le iniziative di Ambiente Mare Italia

Alessandro Botti, presidente di Ambiente Mare Italia, ha evidenziato: «“Un Mare di Inclusione – Ogni goccia conta” sta dimostrando, attraverso le iniziative già realizzate nel Lazio, in Calabria e in Sardegna e quelle in programma in molte altre regioni italiane, una grande capacità di coinvolgere persone, associazioni, scuole e territori. Il valore più autentico del progetto sta nella possibilità di offrire alle persone con disabilità esperienze di contatto diretto con la natura e, nello stesso tempo, di far sì che queste esperienze siano vissute e condivise insieme a tanti giovani e a tanti altri partecipanti. È proprio nella condivisione, nell’incontro e nella partecipazione comune che si costruiscono relazioni, si superano distanze e si crea una comunità più aperta e inclusiva. Civitavecchia ne è stata oggi una testimonianza particolarmente significativa».