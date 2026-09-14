È ufficiale: gli Oasis saranno in concerto a Roma e c’è già la corsa ai biglietti

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L’annuncio è ufficiale, gli Oasis saranno in concerto a Roma con due tappe attesissime del loro tour internazionale e sul web sale la febbre per ottenere i biglietti

La conferma era arrivata con uno spettacolo di droni a riprodurre l’iconico logo sullo stadio Olimpico di Roma e adesso è ufficiale. Gli Oasis arriveranno in Italia per una delle tappe più attese del nuovo tour internazionale. Dopo il clamoroso riavvicinamento e il trionfo planetario che ha travolto le sale cinematografiche con il recente documentario, i fratelli Noel e Liam Gallagher hanno ufficializzato le date del nuovo capitolo live. La band britannica tornerà a esibirsi nella Capitale il 29 e il 30 luglio 2027, inserendo l’Italia al centro di una tournée che toccherà Regno Unito, Europa, Stati Uniti e Irlanda tra la primavera e la fine dell’estate del 2027.

Gli Oasis mancano in Italia da ben 17 anni, più precisamente dal 24 febbraio del 2009 quando si esibirono al Nelson Mandela Forum di Firenze con una tappa del Dig Out Your Soul Tour. Quattro giorni prima passarono anche da Roma per un live al PalaLottomatica. Nell’estate 2009 la band avrebbe dovuto suonare anche a Milano (all’I-Day Festival). Il concerto però fu cancellato a causa della storica rottura tra i fratelli Gallagher e del successivo scioglimento del gruppo avvenuto nel backstage di un concerto a Parigi.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

La macchina organizzativa gestita da Live Nation ha imposto regole rigidissime per arginare il fenomeno del secondary ticketing e garantire un accesso quanto più possibile democratico a milioni di appassionati. A differenza del passato, non ci sarà alcuna vendita generale dei biglietti e nessuna prevendita pubblica tradizionale. Per sperare di assicurarsi un biglietto per le date romane o per gli altri appuntamenti internazionali, i fan dovranno obbligatoriamente completare la procedura di registrazione sul sito ufficiale della band. La scadenza per completare questo passaggio è fissata per giovedì 17 settembre alle ore 17. L’iscrizione alla semplice mailing list non basterà, e tutti i sostenitori interessati dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni pubblicate sui canali ufficiali.

Chi riuscirà a superare la fase di selezione riceverà via email un codice univoco strettamente personale e non cedibile a terzi. Questo codice permetterà di accedere a una specifica finestra di vendita programmata in un intervallo ristretto tra il 25 e il 27 settembre, con modalità differenti a seconda della città di riferimento. Al momento della registrazione saranno richiesti i dati personali di chi acquista, tre preferenze per il luogo in cui assistere al concerto e una domanda sulla storia musicale degli Oasis. Tutte le info sono sul sito oasisinet.com

COSTI ANCHE FINO A 600 EURO

Per quanto riguarda l’impatto economico sui fan, i prezzi dei biglietti per assistere agli show saranno fissi variano da un minimo di 92,29 euro e fino a un massimo di 276,86 euro, importi che includono già le relative commissioni di servizio. Anche se, alcune fonti, parlano di vip pass con costi anche oltre i 600 euro. Intanto sul web impazza comunque la Oasis mania e in molti sperano di ricevere il codice per accedere alla vendita (cosa che non assicura l’acquisto del biglietto) per almeno uno dei concerti che si alterneranno nei grandi stadi e location storiche, dal mese di maggio nel Regno Unito per poi estendersi oltre i confini europei e oceanici.

IL TOUR

Il viaggio musicale dei fratelli Gallagher prenderà il via da Glasgow con una serie di concerti al Celtic Park dal 21 al 29 maggio, per poi trasferirsi a Manchester con una lunga residenza all’Etihad Stadium dal 4 al 26 giugno. Il mese di luglio sarà interamente dedicato alle grandi capitali europee: Monaco ospiterà il tour il 2 e 3 luglio, Barcellona il 10 e 11 luglio, Amsterdam il 16 e 17 luglio, e Parigi il 23 e 24 luglio, prima del gran finale europeo fissato proprio a Roma il 29 e 30 luglio.

La tournée varcherà poi l’oceano nel mese di agosto, con tre serate consecutive al Gillette Stadium di Boston dal 10 al 14 agosto e altre tre all’Allegiant Stadium di Las Vegas dal 20 al 24 agosto. Il sipario sul tour mondiale calerà infine nel mese di settembre, prima con le doppie date al celebre Slane Castle il 4 e 5 settembre e infine con le quattro serate conclusive a Knebworth, in programma dall’11 al 19 settembre 2027.