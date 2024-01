Qmusic Settimana 3-2024 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

Che la scia natalizia sia oramai passata lo abbiamo capito, e in attesa che arrivi il vortice di Sanremo, la classifica di questa settimana rimane pressocché invariata, se non fosse per una new entry che mescola un po’ le carte in tavola.

Regina indiscussa rimane Angelina Mango con “Che t’o dico a fa'” che si riconferma in prima posizione mentre si appresta a calcare il palco dell’Ariston in questo Festival di Sanremo. Anche Takagi e Ketra featuring Shiva, Anna e Geolier rimangono stabili al secondo posto con “Everyday”.

In terza e quarta posizione non c’è accenno a modifiche. Sul terzo gradino del podio si riconfermano i The Kolors (anche loro pronti per il Festival di Sanremo) con “Italodisco”. Alla #4 stabile Sfera Ebbasta con “Calcolatrici”.

È in posizione numero 5 che si verifica il cambiamento: Simba La Rue e Ft Kings debuttano al quinto posto con “Tunnel”. Guadagna due posizioni l’artista della scuola di Amici: Mida con “Rossofuoco” sale dalla #8 alla #6.

Scende invece di due posizioni Massimo Pericolo ft. Emis Killa che con “Moneylove” scivola dal quinto al settimo posto. Anche per Marco Mengoni una posizione in meno: “Due vite”, vincitrice dello scorso Festival di Sanremo, scende dalla #7 alla #8.

Tre posizioni in meno per Ava, Anna e Capo Plaza che con “Vetri Neri” si schiantano dal sesto al nono posto. A chiudere la classifica Sfera Ebbasta. La sua “Anche stasera” perse una posizione e si piazza alla #10.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Che t’o dico a fa’ – Angelina Mango – 1,664,547 visualizzazioni Everyday – Takagi & Ketra ft. Shiva, Anna, Geolier – 1,265,549 visualizzazioni Italodisco – The Kolors – 1,166,157 visualizzazioni Calcolatrici – Sfera Ebbasta – 1,136,198 visualizzazioni Tunnel – Simba La Rue & Ft Kings – 1,130,346 visualizzazioni Rossofuoco – Mida – 1,060,498 visualizzazioni Moneylove – Massimo Pericolo ft. Emis Killa – 1,034,851 visualizzazioni Due vite – Marco Mengoni – 943,920 visualizzazioni Vetri neri – Ava, Anna & Capo Plaza – 884,077 visualizzazioni Anche stasera – Sfera Ebbasta – 778,271 visualizzazioni

