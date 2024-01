Qmusic Settimana 4-2024 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

I Club Dogo sono tornati! E come ogni ritorno in grande stile, entrano di diritto in questa top ten della musica più ascoltata su YouTube occupando ben due posizioni.

La Qmusic chart di questa settimana si apre ancora con lei, Angelina Mango, che con “Che t’o dico a fa'” si riconferma in prima posizione. Scala la classifica Mida, artista attualmente nella scuola di Amici, che con “Rossofuoco” sale al secondo posto guadagnando ben quattro posizioni.

Nelle prossime tre posizioni slittano dunque tutti di un gradino: Takagi & Ketra ft. Shiva, Anna e Geolier, con “Everyday” scendono al terzo posto; i The Kolor con “Italodisco” approdano in quarta posizione; Sfera Ebbasta con “Calcolatrici” atterra al quinto posto.

Spicca invece il volo Marco Mengoni che da quasi un anno non si schioda dalla top ten e che questa settimana, guadagna due posizioni salendo dalla #8 alla #6. Riconferma in settima posizione per Massimo Pericolo ft. Emis Killa con “Moneylove”.

I Club Dogo sono tornati in grande stile e in questa Qmusic Chart debuttano in ottava e nona posizione rispettivamente con “Nato per questo” ft. Marracash (la più alta nuova entrata della settimana) e con “Milly. Sono loro le uniche new entry della Qmusic Chart numero 4 del 2024.

A chiudere la classifica Ava, Anna e Capo Plaza con “Vetri neri” che perdono una posizione e si piazzano alla #10.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Che t’o dico a fa’ – Angelina Mango – 1,656,416 visualizzazioni Rossofuoco – Mida – 1,233,915 visualizzazioni Everyday – Takagi & Ketra ft. Shiva, Anna, Geolier – 1,159,796 visualizzazioni Italodisco – The Kolors – 1,074,788 visualizzazioni Calcolatrici – Sfera Ebbasta – 1,055,336 visualizzazioni Due vite – Marco Mengoni – 948,821 visualizzazioni Moneylove – Massimo Pericolo ft. Emis Killa – 937,990 visualizzazioni Club Dogo – Nato per questo – 896,332 visualizzazioni Club Dogo – Milly – 877,399 visualizzazioni Vetri neri – Ava, Anna & Capo Plaza – 872,453 visualizzazioni