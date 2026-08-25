Sanremo 2027, Emma: “È troppo presto per parlarne. De Martino? Siamo amici”

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Tanti traguardi per Emma che si esprime anche su una eventuale partecipazione al Festival di Sanremo condotto quest’anno dall’ex fidanzato Stefano De Martino

Un momento d’oro che unisce trionfi musicali, avventure ed echi di un affetto speciale. Emma Marrone continua a dominare la scena. Dopo il traguardo di “Antidroga”, il brano in collaborazione con Fabri Fibra che per questa settimana è risultato il brano più trasmesso dalle radio (primo posto della classifica EarOne Airplay Radio Generale e Italiana) oltre a primeggiare nella classifica TV, Emma ha girato l’Italia con la sua tournée. Ma prima di avviarsi verso il gran finale, il 9 settembre 2026, con un evento attesissimo all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, si è concessa una vacanza.

Non una meta estiva per Emma, niente spiagge dorate e mare cristallino, per le sue vacanze, protagonisti i paesaggi freddi dell’Islanda. Ad accompagnarla, la sua collaboratrice fidata, Francesca Savini e due amici d’eccezione: il producer e compositore Dario Faini (Dardust) e la cantautrice Elisa. Con quest’ultima l’amicizia – nata al talent show Amici, quando Maria De Filippi le volle come coach – dura da anni ed è diventata col tempo una vera e propria sorellanza.

“CON DE MARTINO SIAMO AMICI E DEL FESTIVAL E’ PRESTO PARLARNE”

Ma se si parla di rapporti nati tra i banchi di Amici, impossibile non citare Stefano De Martino. Con cui la cantante salentina ebbe una relazione nel 2009, terminata nel 2012 a causa del tradimento di lui con la showgirl Belen Rodriguez. Un rapporto che ora si è tramutato in amicizia e profonda stima reciproca. Il ballerino e conduttore campano sarà il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027 e cominciano già ad echeggiare i primi rumors su una eventuale partecipazione al festival di Emma. La stessa però ha chiarito tutto: “E’ davvero troppo presto per parlarne”.

Lo ha dichiarato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in una intervista nella quale ha rivolto il suo in bocca al lupo a De Martino: “Io e Stefano ci sentiamo spesso perché siamo amici, ma non credo che abbia bisogno dei miei consigli: è circondato da professionisti bravissimi. Sono sicura che il suo sarà un grande Festival”.