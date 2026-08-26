Il meraviglioso errore di Gianna Nannini e Brunori Sas

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Si intitola “Meraviglioso errore” il nuovo singolo di Gianna Nannini scritto in Calabria con Brunori Sas e assieme a Dimartino

Gianna Nannini non si arresta e inaugura un capitolo fondamentale del progetto Giannagold, nato per festeggiare cinquant’anni di una carriera monumentale che l’ha consacrata come icona del rock europeo. Da oggi, venerdì 28 agosto 2026, scatta un triplo appuntamento: l’uscita alla mezzanotte del nuovo singolo “Meraviglioso errore” (in radio e in digitale per EMI / Universal Music Italia) accompagnato dal videoclip firmato da Attilio Cusani, e l’apertura delle prevendite per le nuove date nei palazzetti del Giannagold – Celebration Tour– Live 2027.

GIANNA NANNINI VOLA IN CALABRIA E SCRIVE CON BRUNORI

“Meraviglioso errore” rappresenta un incontro artistico inedito e potente: il brano è stato scritto a sei mani dalla cantautrice senese con Brunori Sas e Dimartino. «Avevo visto un’intervista di Brunori durante la sua ultima partecipazione a Sanremo – racconta Gianna Nannini – in cui Dario, che io non conoscevo molto bene, mi metteva al vertice delle sue preferenze, dicendo: “Chi posso volere più di Gianna Nannini?”. E così, irrorata e lusingata da questa dichiarazione d’amore sono andata a trovarlo in Calabria per scrivere con lui una canzone capolavoro, che è poi diventata ‘Meraviglioso errore’. Siamo partiti per Londra per registrare la sinfonica con Gavin Greenaway. Lui ha avuto una visione su questo brano, e come se fosse un film ha scritto e diretto l’orchestra sinfonica di Londra, suonando anche il pianoforte. Una magia dalla magia. Un viaggio musicale. Una storia che scorre sopra la pelle e fa venire i brividi».

Un’intesa immediata quella tra Brunori e Gianna Nannini, è lo stesso cantautore calabrese a raccontarlo: «Con Gianna ci siamo trovati subito. Si tratta di quella simpatia naturale che si crea fra spiriti affini, al di là delle forme musicali e delle personalità di ognuno. Rocker autentica lei (tra le poche oggi a meritare questo appellativo): folle e lucida al contempo, corpo inquieto e fiume in piena, capace di cogliere d’istinto il cuore delle cose, con una voce che fa dire alle parole più di quanto le parole non dicano. Io da buon ragioniere sentimentale, ho solo fatto quadrare i conti. In una notte e un giorno, complice il Magliocco, abbiamo tratteggiato una piccola storia d’amore. Una storia come tante, una storia come tutte, la storia di una vita. Un’inevitabile successione di “meravigliosi errori”».

MERAVIGLIOSO ERRORE, IL TOUR E IL CONCERTO EVENTO

La traccia esplora un amore imperfetto e viscerale, celebrando il coraggio di abbandonarsi alle emozioni senza paracadute. Ad arricchire il vestito sonoro del pezzo interviene il mixaggio di Manny Marroquin, ingegnere del suono vincitore di 14 Grammy Awards.

Dopo il successo della nuova versione di “America inc.” prodotta con Dardust e cantata con Marracash, la rocker guarda a una programmazione live di ampio respiro organizzata da Vivo Concerti. Il via ufficiale avverrà il 19 settembre 2026 con un unico grande concerto-evento sinfonico all’Arena Waldbühne di Berlino, tempio del rock mondiale dove Nannini tornerà a distanza di quasi quarant’anni dallo storico show del 1988.

Nel 2027 il viaggio si sposterà nei grandi palazzetti italiani: partenza il 13 marzo con la data zero al Modigliani Forum di Livorno, per poi debuttare ufficialmente il 15 marzo all’Unipol Forum di Milano e toccare Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino.

Infine, l’11 settembre l’operazione ripartirà dalle origini con la ristampa speciale in vinile splatter oro/nero (in tiratura limitata con card autografata) dell’album d’esordio omonimo Gianna Nannini del 1976, pietra miliare del cantautorato rock italiano.