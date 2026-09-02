Cremonini annuncia il nuovo album: Amateur uscirà a ottobre

3 minuti per la lettura

Una sorpresa gradita per i fan: Cesare Cremonini annuncia l’uscita di un nuovo album: si chiamerà Amateur e sarà disponibile da ottobre. Subito dopo un tour nei palazzetti

A soli tre mesi dal trionfale epilogo del tour più imponente e significativo della sua carriera, Cesare Cremonini spiazza tutti e rilancia. Il cantautore bolognese ha annunciato l’uscita a sorpresa di “Amateur”, il suo decimo album di studio in uscita il prossimo 23 ottobre. Una release inattesa che segna un passaggio cruciale nel percorso artistico dell’ex frontman dei Lùnapop, a riprova di una creatività inarrestabile e di una costante voglia di mettersi in gioco.

Prendendo nettamente le distanze dalle tendenze tecnologiche attuali, il disco è stato scritto, suonato e inciso senza alcun ausilio dell’intelligenza artificiale. L’intero lavoro ha preso forma negli storici Studio 13 di Londra, custodendo una dimensione artigianale e suonata che rivendica la purezza, il piacere – ma anche il sacrificio e la competenza – del fare musica.

“Amateur” arriva a due anni di distanza da “Alaska Baby” un album importante per la carriera di Cesare Cremonini, «vitale ed esplosivo, come un disco d’esordio» – così lo annunciava – e che rappresenta per lui un punto di svolta nella sua carriera, a seguito di un lungo viaggio alla ricerca di sé peraltro ripreso interamente in “Alaska Baby – il documentario”.

Ora è il turno di Amateur, la cui uscita è prevista per il 23 ottobre. Ancora non si sa molto su questo nuovo progetto discografico ma già alla mezzanotte si aprono i pre-order: l’album sarà disponibile in cd e lp standard, oltre a un’edizione limitata e numerata di formati autografati. Per i primi sette giorni, i prodotti fisici saranno reperibili unicamente sullo shop di Universal Music Italia, per poi approdare su tutte le altre piattaforme commerciali dalla settimana successiva.

IL TOUR INDOOR

Ma le novità non si fermano all’ambito discografico. A partire dal 27 novembre, l’artista tornerà ad abbracciare il suo pubblico nella dimensione a lui più cara, quella dal vivo, con il nuovo Amatour. La tournée nei palasport prenderà il via con un triplo appuntamento a casa, nella sua Bologna, all’Unipol Arena, il 27, 28 e 30 novembre, per poi fare tappa all’Inalpi Arena di Torino il 9 e 10 dicembre e concludersi (per ora) con una tripla data all’Unipol Forum di Milano il 15, 16 e 18 dicembre. I biglietti saranno disponibili in prevendita da lunedì 7 settembre.

Questo è un periodo d’oro per il cantautore, festeggiato anche sul piccolo schermo. L’annuncio del nuovo progetto giunge infatti a ridosso del grande appuntamento televisivo previsto per oggi, mercoledì 2 settembre, su Rai 1. In prima serata andrà in onda “Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo”, uno speciale di circa due ore e mezza dedicato al memorabile concerto dello scorso 6 giugno. Oltre a far rivivere la potenza dello show nella capitale, la trasmissione offrirà agli spettatori uno sguardo inedito dietro le quinte con immagini esclusive girate prima e dopo l’evento. Non mancheranno le grandi collaborazioni che hanno reso unica quella notte: sul palco, ad affiancare Cremonini nei duetti più emozionanti della serata, si alterneranno Jovanotti, Elisa e Luca Carboni.