Esce “Quando ti rivedrò”, il brano inedito di Gino Paoli scritto per Ornella Vanoni

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“Quando ti rivedrò”, un brano a due voci che Gino Paoli aveva scritto per Ornella Vanoni, ma la morte è stata più veloce

Ci sono storie ed emozioni che sono “senza fine”. È uscito “Quando ti rivedrò” l’ultimo brano inedito scritto da Gino Paoli. Una canzone a due voci che Paoli ha scritto per Ornella Vanoni, scomparsa prima di riuscire a incidere. Così la famiglia ha deciso di pubblicare l’inedito proprio nella notte a cavallo tra i compleanni dei due artisti. Ornella era nata il 22 settembre e Gino il 23 dello stesso anno, il 1934.

Durante la registrazione del brano lo stesso Paoli ha raccontato la genesi di questa canzone e la volontà di cantarla insieme a Ornella. «Come nasce una canzone? Credo che la domanda che mi è stata rivolta più spesso in quasi 70 anni di carriera sia questa. Così come credo di non aver dato mai la stessa risposta, perché la verità è che una regola non esiste. Almeno per me. Però di una cosa ero certo sin dal principio: volevo che a cantarla con me fosse Ornella. Invece lei ha avuto la pessima idea di andarsene appena prima di registrarla: l’aspettavo a casa mia, a Nervi, di lunedì e invece… Tipico suo, in fondo».

IL VUOTO DELLA VOCE DELLA VANONI COLMATO CON LE NOTE DELLA TROMBA DI PAOLO FRESU

Ornella Vanoni ha sempre descritto Paoli come «il compositore italiano che ha scritto tante canzoni per me, tutte bellissime». Un filo (come recita anche la canzone) che continua a unirli, indissolubile. Doveva essere l’ennesimo duetto tra loro che nella vita non si sono mai lasciati anche se la storia privata di ognuno ha preso strade diverse. La morte questa volta è stata veloce, ma in fondo non è riuscita a dividerli e anche se Ornella se n’è andata prima di riuscire ad entrare nella sala di registrazione (a novembre 2025), Gino invece (scomparso il il 24 marzo 2026) è riuscito a incidere il brano ma senza duetto, perché la voce di Ornella Vanoni non ha voluto sostituirla con nessun’altra, il vuoto lo ha riempito con le note della tromba di Paolo Fresu, amico di entrambi (con le sua musica aveva accompagnato l’ultimo saluto a Ornella).

“QUANDO TI RIVEDRÒ”: «UN BRANO MAGNIFICO»

Sul brano Caterina Caselli, produttrice, ha detto «Ogni volta che lo ascolto mi commuovo, è troppo bella questa canzone». Per Fresu «Il testo è magnifico e il brano scritto da Adriano Pennino è la quintessenza di ciò che Ornella è stata e di ciò che Gino vorrà essere».

Il brano è la storia di due persone che si incontrano dopo un periodo di lontananza. È inserito all’interno della ristampa di Appunti di un lungo viaggio. «È un pezzo che avevo lì nel cassetto da un po’ – scrive Gino Paoli – e che parla di un ritorno, di una distanza colmata, di un nuovo incontro e di tutto quello che porta con se».

Quella di Ornella Vanoni e Gino Paoli è stata una unione durata oltre quarant’anni, costruita anche attraverso le canzoni e le interpretazioni, una collaborazione artistica che ha attraversato le generazioni.

Gino Paoli ci lascia una emozione grande con questo brano che parla della vita… “E torniamo a ridere, e torniamo a credere che si può riprendere dove si è fermato il tempo” quando ti rivedrò.