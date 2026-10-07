Cesare Cremonini spiazza tutti: c’è Salmo nel nuovo album “Amateur”

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Mentre esplode il singolo “Paparazzi”, Cremonini spiazza tutti: Salmo sarà presente nel nuovo album “Amateur”. Per la prima volta in cantautore bolognese collabora con un rapper

Certe volte per andare avanti bisogna fare un passo indietro, spogliarsi delle certezze e tornare a rischiare. È esattamente quello che ha fatto Cesare Cremonini, pronto a infiammare l’autunno musicale con un progetto che profuma di rivoluzione. Al centro di tutto c’è “Amateur”, il decimo album di inediti in uscita il 23 ottobre, anticipato dall’adrenalinico singolo “Paparazzi” e arricchito da una collaborazione destinata a far parlare: quella con Salmo.

QUANDO IL POP D’AUTORE INCONTRA IL RAP

È una delle accoppiate più spiazzanti e affascinanti della stagione. Per la title-track del nuovo disco, Cremonini ha scelto di unire le forze con Salmo, abbattendo ogni confine di genere tra la melodia pop-rock e la cruda intensità della scena rap.

Un sodalizio nato spontaneamente a Londra, nello storico Studio 13, dove il cantautore bolognese cercava nuovi stimoli. In quell’avventura britannica, Salmo si è rivelato molto più di un semplice ospite in studio: «A Londra Salmo è stato il mio angelo custode – ha raccontato Cremonini –. È diventato il mio Virgilio: ogni selva oscura ha bisogno del suo spirito guida. Io ho trovato un amico».

Cremonini non si lascia andare facilmente ai featuring, sono pochi quelli realizzati nella sua carriera e tutti, come lui stesso ama sottolineare, per il puro piacere di fare musica e non per mere logiche di mercato o imposizioni di etichette discografiche. Quello con Salmo però segna anche una prima volta. Non era mai successo infatti che il cantautore bolognese collaborasse nei suoi brani con un rapper. Succederà dunque con “Amateur”.

Unione di stili e di storie diverse, il brano promette di fondere la scrittura visiva del cantautore con l’attitudine anticonformista del rapper sardo. La sintonia troverà spazio anche sul palco: Salmo sarà infatti il primo ospite d’eccezione il 20 ottobre all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, dove Cremonini presenterà in anteprima assoluta i brani del nuovo disco, prima di partire con l’atteso AmaTour nei palasport italiani.

Queste le date dell’Amatour:

24 novembre Ancona, Palaprometeo (DATA ZERO, NUOVA DATA)

27 novembre Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)

28 novembre Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)

30 novembre Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)

2 dicembre Bologna, Unipol Arena

4 dicembre Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)

5 dicembre Bologna, Unipol Arena (NUOVA DATA)

9 dicembre Torino, Inalpi Arena

10 dicembre Torino, Inalpi Arena

15 dicembre Milano, Unipol Forum

16 dicembre Milano, Unipol Forum

18 dicembre Milano, Unipol Forum (SOLD OUT)

19 dicembre Milano, Unipol Forum

21 dicembre Milano, Unipol Forum (NUOVA DATA)

“PAPARAZZI” IL SOUND RUVIDO E INTERNAZIONALE

Prima di scoprire tutte le tracce del disco, il viaggio è iniziato con “Paparazzi”, il primo singolo estratto e pubblicato lo scorso 18 settembre 2026. Un brano che non cerca compromessi con le tendenze del momento, ma punta dritto alla pancia della musica suonata. E’ lo stesso Cremonini a raccontarlo: «Ho scelto “Paparazzi” come primo singolo perché ha quel suono ruvido e adrenalinico degli esordi, sembra davvero il singolo di lancio di una band uscita dalla periferia di Londra. È il suono che avevo voglia di sentire accendendo la radio e mi sono detto: “posso provare a farlo io”».

Prodotto come il biglietto da visita di una band alternative sbarcata da un sobborgo londinese, il pezzo colpisce per un groove ruvido, un riff di chitarre sinuose e una formazione d’eccezione che unisce il nucleo storico di Cremonini (con i produttori Alessandro Magnanini e Alessandro De Crescenzo) a mostri sacri internazionali come Malcolm Catto alla batteria, Donny McCaslin al sassofono e Paul Stacey alle chitarre.

Scritto insieme a Davide Petrella, il testo affronta il cortocircuito tra realtà e rappresentazione in un mondo mediatico saturo, racchiudendo il senso dell’intero progetto in una frase chiave: “la verità è una bugia più grossa”. A fare da mascotte visiva a questa nuova era c’è anche SIG, il personaggio dal teschio dorato che incarna il distacco dal superfluo per rimettere al centro la purezza del suono.

“AMATEUR”: UN MANIFESTO DI LIBERTA’ ARTISTICA

«Ho cercato di crescere insieme alla musica e alla fine ho scoperto che il punto d’arrivo era godere della libertà di farla – ha spiegato Cremonini parlando del titolo dell’album –. Togliere la maschera dell’artista e della carriera così da potersi sorprendere. Questo vorrei comunicare con il titolo “Amateur”: un gesto artistico, oltre che un album di canzoni». Un album – in uscita il 23 ottobre – che è stato utilizzato senza alcuna forma di intelligenza artificiale. Solo musica suonata davvero, in perfetto stile Cremonini.