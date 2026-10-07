Mina, “Dilettevoli inedite eccedenze”: il nuovo album racconta ancora una volta la Tigre di Cremona

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Da Pino Daniele ai Beatles, passando per Ivano Fossati, Jimmy Fontana e Henri Salvador: il nuovo album di Mina, “Dilettevoli inedite eccedenze”, raccoglie brani rimasti nel cassetto e nuove registrazioni. Dieci canzoni per raccontare un’artista dall’inesauribile curiosità.

Per Mina, una canzone non è mai davvero finita. Può essere rimasta fuori da un disco, ignorata dal successo, dimenticata dal pubblico. Ma se lei continua ad ascoltarla, quella canzone è ancora viva. È questa la filosofia, musicale, esistenziale e ostinatamente personale, di “Dilettevoli inedite eccedenze”, il nuovo album della Tigre di Cremona, in uscita il 9 ottobre per PDU. Dieci brani che arrivano da tempi e mondi diversi: alcune registrazioni rimaste nel cassetto, altre realizzate appositamente per il progetto. Una collezione di possibilità rimaste aperte. Perché “eccedenza”, nel vocabolario di Mina, non significa ciò che avanza. Significa ciò che ha resistito al verdetto del mercato. Si tratta di brani che non hanno avuto il successo che, a suo parere, meritavano; repertori che continuano a esercitare il loro fascino; melodie alle quali una voce come la sua può restituire una seconda vita.

E allora il disco diventa qualcosa di più di una raccolta: è una dichiarazione di libertà. Mina sceglie senza generi, senza mode, senza algoritmi, seguendo soltanto quella curiosità musicale che da sempre le consente di attraversare epoche e linguaggi senza appartenere definitivamente a nessuno di essi. Da Jimmy Fontana ai Beatles, da Pino Daniele a Henri Salvador, passando per Ivano Fossati e per una canzone in dialetto siciliano, “Dilettevoli inedite eccedenze” apre così un nuovo capitolo di una storia discografica sterminata. Una storia nella quale, a 1.427 canzoni pubblicate, c’è ancora spazio per una scoperta. Perché il vero lusso di Mina non è avere un archivio immenso. È sapere che, in quell’archivio, qualcosa può ancora sorprenderla.

Mina, “Dilettevoli inedite eccedenze”: il nuovo album della Tigre di Cremona

La prima cosa che colpisce di “Dilettevoli inedite eccedenze” è che non esiste una linea retta. Il disco procede per deviazioni, accostamenti, salti di epoca e di linguaggio. Ma proprio in questa apparente discontinuità trova la propria coerenza: non è il genere a unire le canzoni, è il modo in cui Mina le ascolta.

C’è la tradizione melodica italiana de “La mia serenata” di Jimmy Fontana, con quella scrittura limpida e immediata che appartiene alla grande canzone popolare; c’è “Carrettieri”, composta da Alfonso Gibilaro e cantata in dialetto siciliano, dove la lingua diventa essa stessa materia musicale, con i suoi accenti, le sue inflessioni, il suo ritmo; e c’è “Yes I Know My Way” di Pino Daniele, brano nel quale Napoli, blues, soul e cultura musicale internazionale convivono in un equilibrio irripetibile. Sono mondi diversi, ma per Mina la distanza non è un problema. È, semmai, la ragione per scegliere una canzone.

Poi, arriva Henri Salvador con “Dans mon île”, e il disco cambia ancora atmosfera: entra una dimensione più lieve, elegante, sospesa, nella quale il fraseggio conta quanto la melodia e la voce può lavorare sulle sfumature più che sulla potenza. È uno dei territori nei quali Mina ha sempre dimostrato una particolare libertà interpretativa: la leggerezza, nelle sue mani, non è mai sinonimo di superficialità. Con “Settembre” di Ivano Fossati cambia nuovamente il paesaggio. È l’unico brano del progetto che non è né una cover né un inedito e, proprio per questo, assume quasi il ruolo di una cerniera. La canzone d’autore porta nel disco il peso della parola, della narrazione, di una scrittura nella quale il significato del testo e il disegno melodico procedono insieme.

E poi ci sono i Beatles. “Eleanor Rigby”, uno dei brani più riconoscibili del repertorio del gruppo inglese, viene riletto da Mina in chiave flamenco. È probabilmente la scelta che più di tutte racchiude la filosofia dell’album: prendere una canzone che appartiene all’immaginario collettivo e sottrarla alla sua forma più familiare. Il flamenco ne modifica il passo, il colore, la tensione ritmica; l’originale rimane riconoscibile, ma la canzone cambia prospettiva. È questo, in fondo, il senso più interessante della cover quando a interpretarla è Mina: non conservare una canzone, ma verificare quanta vita abbia ancora dentro di sé. A completare il progetto ci sono dodici fotografie inedite di Mina realizzate da Mauro Balletti.

Il figlio di Mina, Massimiliano Pani, è il produttore del disco

Massimiliano Pani, figlio di Mina e produttore del disco, ha precisato: «Non è una conferenza stampa, è un ascolto». E infatti questo album va prima ascoltato e poi spiegato. Anche perché “eccedenza” non significa scarto. Nei dischi di cover di Mina, spiega Pani, non entrano soltanto i successi già consacrati, ma anche canzoni che non hanno avuto fortuna e che la cantante ha continuato a considerare meritevoli di essere ascoltate. “Carrettieri” è forse l’esempio più significativo: una canzone rimasta ai margini del grande repertorio e che oggi torna al centro grazie a un’interprete capace di restituirle non soltanto una voce, ma una nuova possibilità d’ascolto.

1.427 canzoni: la curiosità di Mina non si esaurisce mai

Il dato è impressionante: 1.427 sono le canzoni registrate e pubblicate da Mina dall’inizio della carriera a oggi. Ma il numero, da solo, racconta meno della cosa più importante: dentro quell’immenso repertorio la cantante continua a cercare. È forse questa la vera notizia che accompagna il nuovo album: Mina non abita il proprio archivio come si abita un museo, tra cimeli da custodire e un passato da celebrare. Lo attraversa, piuttosto, con l’inquietudine felice di chi sa che anche una storia sterminata può nascondere ancora qualcosa. Una canzone nell’ombra, una possibilità rimasta in sospeso, una porta che nessuno aveva ancora pensato di aprire. E così il passato, invece di chiudersi alle sue spalle, continua a produrre futuro.

Le “eccedenze” di Mina, allora, non sono ciò che è rimasto ai margini della storia, ma ciò che quella storia non aveva ancora finito di raccontare. È il privilegio di poter tornare indietro senza nostalgia, rovistare negli archivi senza restarne prigionieri, riascoltare ciò che sembrava già detto e scoprire che, a volte, una canzone non finisce quando smette di essere ascoltata. Può semplicemente essere in attesa. In attesa di Mina.

Per Mina la parola chiave è “divertimento”

«Lei si diverte moltissimo a fare il suo lavoro», racconta Pani. E il verbo è significativo: divertirsi significa conservare il piacere della scoperta, anche quando non c’è più nulla da dimostrare. Mina ascolta musica per piacere personale, dal jazz al pop fino al rock, e continua a seguire gli artisti più giovani.

L’incontro con le nuove generazioni

Secondo Pani, quasi tutti gli artisti delle nuove generazioni, dai rapper ai protagonisti del pop, hanno bussato alla porta di Mina per chiederle di duettare. È successo anche con Blanco. Ma perché un ragazzo di diciannove anni dovrebbe voler cantare proprio con Mina? La risposta che, racconta Pani, torna più spesso è disarmante nella sua semplicità: «Mina è avanti». Dentro queste tre parole c’è il segreto di una longevità artistica che ha pochi equivalenti. Mina è rimasta contemporanea proprio perché non ha mai inseguito la contemporaneità. Non ha rincorso le mode, non si è adattata ai linguaggi del momento: li ha attraversati. E mentre le generazioni cambiavano, lei continuava a spostarsi, con naturalezza, da un territorio musicale all’altro, senza lasciarsi imprigionare da un’etichetta, da un’epoca o da un genere. È questo, forse, il suo modo più radicale di essere moderna: non appartenere mai completamente al proprio tempo.

Fuori dagli algoritmi

È qui che il discorso di Pani sulla musica contemporanea diventa particolarmente interessante. «È un buon momento musicale, se te lo vai a cercare», osserva. Il problema è che ciò che emerge rischia poi di non «galleggiare nell’algoritmo». Le proposte arrivano spesso «un po’ predigerite». Il punto non è stabilire se la musica di oggi sia migliore o peggiore di quella di ieri. È capire come la ascoltiamo. L’algoritmo tende a suggerire ciò che assomiglia a ciò che abbiamo già ascoltato. Mina, al contrario, sembra costruire il proprio percorso proprio attraverso la distanza: Jimmy Fontana accanto a Pino Daniele, Henri Salvador accanto ai Beatles, Fossati accanto a una canzone in dialetto siciliano.

La sua playlist ideale non procede per somiglianze, ma per curiosità. Mina non propone il nuovo perché è nuovo, né il vecchio perché è già consacrato. Sceglie ciò che, indipendentemente dall’età e dal successo, ha ancora qualcosa da dire.

Mina e il cinema: una voce che continua a uscire dai dischi

La capacità dei successi di Mina di vivere oltre il loro contesto discografico spiega anche l’attenzione costante del cinema. Ferzan Özpetek ha chiesto più volte di utilizzare le canzoni della Tigre di Cremona e alcuni brani saranno presenti nella prossima pellicola “Nella gioia e nel dolore”, atteso a Natale. Il regista ha inoltre diretto il videoclip di “Vento di passione”, con Luca Argentero. Per il film sono stati proposti cinque o sei brani, compresi alcuni inediti, ma la scelta finale spetterà a Özpetek.

Ci sarà un film o una fiction sulla vita di Mina?

«Serve un’idea bella. Bisogna partire dalle canzoni», spiega Pani. Resta sospesa l’ipotesi di un film o di una fiction sulla vita di Mina. Le proposte, racconta il produttore discografico, sono state numerose, arrivate anche dall’estero, ma nessuna ha finora trovato la chiave giusta per raccontarla. Perché una storia come la sua non si lascia ridurre facilmente a una biografia: servirebbe un’idea capace di restituire non soltanto la donna e il mito, ma soprattutto l’artista e la radicalità delle sue scelte.