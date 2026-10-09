La poesia di Jovanotti incontra la cazzimma di Samurai Jay con “Le foglie di te”

7 minuti per la lettura

La scrittura visionaria di Jovanotti incontra la cazzimma di Samurai Jay in una nuova versione tra elettronica, percussioni e sonorità urban. Un incontro generazionale che trasforma una dichiarazione d’amore in un’esplosione di ritmo, senza perdere la profondità delle emozioni.

Ci sono amori che fanno rumore e altri che cambiano il colore del mondo. E poi ci sono quelli che diventano musica, attraversano il tempo, trasformano i ricordi in emozioni e fanno battere il cuore al ritmo della vita. È da questa dimensione che riparte “Le foglie di te”, il brano di Jovanotti che, grazie all’incontro con Samurai Jay, trova una nuova veste sonora e un’energia tutta da ballare. Dopo il successo di “Buon Vento” con Alfa, Lorenzo Cherubini torna in radio da venerdì 9 ottobre con una nuova versione del pezzo, nato nell’universo creativo dell’album “Il corpo umano”.

La scrittura resta quella inconfondibile di Jovanotti: conserva tutta la forza evocativa di sempre e trasforma un sorriso in un paesaggio, un incontro in una vertigine e il desiderio in una forza che attraversa ogni cosa. A cambiare è il modo in cui queste immagini arrivano all’ascoltatore: la voce e l’attitudine di Samurai Jay irrompono nella struttura del brano, trascinandolo verso territori urban, tra percussioni, elettronica e sonorità dance. Non una semplice rivisitazione, ma un incontro che modifica la prospettiva senza cancellare l’origine. La melodia acquista nuove pulsazioni e la dimensione intima del racconto si allarga fino a diventare movimento.

La poesia incontra il beat, il sentimento abbandona per un momento la dimensione del racconto, la meraviglia diventa danza. È impulso che attraversa la pelle, libertà che contagia, presenza capace di risvegliare ciò che sembrava assopito. È un invito a ballare. Napoli incontra New York, la musica torna a ricordarci che sentirsi vivi significa semplicemente lasciarsi andare. “Le foglie di te” cambia pelle senza perdere il cuore.

L’incontro tra due mondi: la visione di Jovanotti e la cazzimma di Samurai Jay

A raccontare la nascita della collaborazione è lo stesso Jovanotti sui social, con l’entusiasmo di chi ha riconosciuto una scintilla artistica. Di Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore, Lorenzo afferma che ha «una faccia da cinema», immaginando un incontro che sembra scritto dalla sceneggiatura della vita. Napoli e New York diventano così due mondi lontani ma vicini nello spirito: città metropolitane, identità forti, capaci di trasformare le contaminazioni in un linguaggio musicale tutto loro.

Il colpo di fulmine artistico era già scattato a Sanremo, durante l’esibizione di Samurai Jay con “Ossessione”. La reazione di Jovanotti era stata immediata: «Questo ha la cazzimma». Una parola che racchiude carattere, fame, personalità e quella capacità di prendersi la scena senza chiedere permesso. Un’attitudine difficile da spiegare, ma impossibile da ignorare quando incontra lo sguardo di chi sa riconoscerla. Da quell’intuizione è nata la proposta di dare una nuova veste a “Le foglie di te”. Jovanotti ha invitato Samurai Jay a entrare nella canzone senza timore di stravolgerne gli equilibri: non una semplice interpretazione, ma una trasformazione capace di portarla verso il suo universo sonoro.

Samurai Jay ha raccolto la sfida insieme a Vito Salamanca e Dardust, già coinvolto nella nascita del brano. Il risultato è una rilettura che Jovanotti definisce, con ironia, «Niuiorchenapoliafrobeattizzato». A chiudere il racconto è una domanda semplice, diretta, perfettamente nello spirito di Lorenzo Cherubini: «Esce oggi, balliamo?».

Un sorriso, un desiderio, una foresta: il significato profondo della canzone

Sotto la nuova veste ritmica di “Le foglie di te” pulsa una scrittura che mette al centro una delle esperienze più universali e misteriose: l’amore come capacità di osservare il mondo diversamente attraverso la presenza dell’altro. Tutto comincia da un sorriso. Un dettaglio apparentemente minimo, eppure capace di cambiare la temperatura di una stanza, di riaccendere un’atmosfera, di trasformare un incontro in una possibilità. Jovanotti costruisce il racconto a partire da questa piccola epifania: lo stupore di fronte a qualcosa che forse si era perduto, la curiosità di capire da dove provenga quella luce, il desiderio di lasciarsi contagiare.

È una scrittura sensuale, ma mai riducibile alla sola attrazione fisica. Il corpo è presente, il desiderio è esplicito, l’intimità attraversa le immagini, eppure la canzone si muove continuamente oltre la superficie. Due persone possono ritrovarsi in uno spazio in cui le parole diventano superflue, in cui anche un gesto quotidiano si carica di significato, in cui il tempo sembra sospendere le proprie regole.

L’immagine dei due bicchieri che diventano oceano racconta precisamente questo: l’amore modifica le proporzioni della realtà. Un tavolo può diventare un universo, una stanza può contenere l’infinito, un incontro può aprire strade che nessuno dei due avrebbe immaginato di percorrere. Non perché il mondo esterno scompaia, ma perché cambia lo sguardo con cui lo si attraversa. In questo paesaggio emotivo, il desiderio non è soltanto bisogno dell’altro. È anche riconoscimento della sua irriducibile individualità. La persona amata è presenza capace di allargare gli orizzonti, di rimettere in movimento persino ciò che sembrava immobile.

È qui che la libertà diventa una delle parole chiave del brano. La donna raccontata da Jovanotti è una forza che irradia energia, una presenza che risveglia ciò che la circonda. La sua libertà diventa una lezione, un modo nuovo di abitare il mondo e di stare dentro una relazione senza soffocarla. L’amore, in questa prospettiva, non consiste nel possedere l’altro, ma nel lasciarsi trasformare dalla sua esistenza.

La bellezza come opera d’arte: da Raffaello a Michelangelo

Uno degli elementi più affascinanti della scrittura di Jovanotti è la capacità di far convivere linguaggi apparentemente lontani. In “Le foglie di te”, la sensualità contemporanea dialoga con l’immaginario della grande arte italiana, chiamando in causa Raffaello e Michelangelo.

Il corpo amato diventa una linea da seguire con lo sguardo, una presenza che sembra meritare la delicatezza e la potenza di un’opera rinascimentale. Il riferimento artistico non serve a rendere il sentimento più distante o intellettuale: al contrario, ne amplifica la concretezza. È il tentativo di trovare parole all’altezza di una bellezza che sembra eccedere il linguaggio comune. Il desiderio cerca allora l’aiuto dei grandi maestri, come se la pittura potesse offrire una grammatica alternativa per raccontare ciò che le parole, da sole, faticano a contenere. In questo passaggio si riconosce una cifra tipica di Jovanotti: accostare l’alto e il quotidiano, il sublime e il terreno, la cultura e l’istinto, senza trasformare nessuno di questi elementi in una posa. La sua immaginazione procede per salti, associazioni e illuminazioni. E proprio in questa libertà trova la propria forza. L’altro diventa uno specchio, ma uno specchio capace di rivelare ciò che ancora non si sapeva di essere.

Il tempo, la memoria e la meraviglia di crescere insieme

La profondità emotiva di “Le foglie di te” emerge soprattutto quando il racconto si allarga oltre l’istante della passione. L’amore non è soltanto l’intensità di un incontro: è anche la storia che due persone costruiscono nel tempo, la trasformazione reciproca, la scoperta di quanto possa essere lungo il viaggio intrapreso partendo dai piccoli gesti. La metafora del seme che diventa foresta racchiude questa dimensione. In ogni relazione esiste un’origine fragile, spesso invisibile. L’intensità di uno sguardo, l’imprevedibilità di una scelta: da lì può nascere un sentimento che cresce, si ramifica, attraversa stagioni diverse e finisce per occupare una parte immensa della vita.

È un’immagine che parla di complicità, ma anche di responsabilità. Perché crescere insieme significa accettare che il tempo cambi le persone, che il rapporto attraversi trasformazioni, che ciò che all’inizio sembrava soltanto una scintilla possa diventare un ecosistema di ricordi, abitudini, sogni e possibilità. La canzone contiene così una doppia meraviglia: quella di chi scopre l’altro e quella di chi, guardandosi indietro, riesce a riconoscere la strada percorsa insieme. L’innamoramento è l’inizio della storia; la profondità sta nel comprendere quanto quell’inizio abbia continuato a generare vita. La voglia dell’altro diventa una pulsazione, un refrain emotivo, il battito di una relazione che continua a scegliere la presenza, la vicinanza, lo stupore.