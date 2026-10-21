Amateur, presentato a Londra il nuovo album di Cesare Cremonini

3 minuti per la lettura

Con un live esplosivo ricco di ospiti, Cesare Cremonini ha presentato il suo decimo album, Amateur, in anteprima a Londra

Una notte unica all’O2 Shepherd’s Bush Empire per svelare la nascita di una nuova era musicale. Cesare Cremonini ha scelto la capitale britannica per presentare in anteprima assoluta Amateur, il suo decimo album di inediti in uscita venerdì 23 ottobre 2026.

Dopo un tour negli stadi da record, il cantautore bolognese avrebbe potuto adagiarsi su formule collaudate. Ha scelto invece di azzerare le certezze e ripartire dal significato più puro del termine amateur: fare le cose unicamente per l’amore di farle. Registrato tra Londra e Bologna, il disco nasce senza schemi precisi o traguardi predefiniti, con la libertà di chi, dopo ventisette anni di carriera, non deve più dimostrare nulla ma vuole ancora scoprire fino a dove può spingersi.

UNA SUPER BAND SUL PALCO E OSPITI D’ECCEZIONE

Al centro del progetto c’è la musica suonata, viva e viscerale, nata dall’incontro con una straordinaria squadra di musicisti internazionali: dal sax di Donny McCaslin alla batteria di Zach Danziger. Vediamoli nel dettaglio.

I musicisti internazionali

Donny McCaslin, Sassofonista, compositore e bandleader jazz americano tra i più autorevoli e innovativi della scena contemporanea, è il sassofonista scelto da David Bowie per il suo ultimo capolavoro, Blackstar (2016). Zach Danziger, Batterista e produttore newyorkese, è considerato uno dei pionieri assoluti della drum ‘n’ bass e della musica elettronica applicata alla batteria acustica. Tim Lefebvre, Bassista, contrabbassista e produttore statunitense dal groove inconfondibile, spazia con disinvoltura dal jazz al rock, dal pop all’elettronica; tra le collaborazioni principali anche quelle con David Bowie, Elvis Costello, Sting.

Malcolm Catto, batterista, produttore e mente visionaria britannica, fondatore dello Heliocentrics, collettivo londinese tra i più influenti nell’ambito dell’afro-jazz, psichedelia e funk vintage. Paul Stacey, hitarrista, produttore e ingegnere del suono britannico, figura chiave per gli Oasis e per Noel Gallagher. È anche il fratello gemello del batterista Jeremy Stacey, batterista e polistrumentista britannico tra i più richiesti al mondo nel rock e nel pop d’autore. Ha inoltre suonato per anni nella band di Noel Gallagher e con Steven Wilson e collaborato con artisti come Sheryl Crow, Eric Clapton, Ryan Adams, Tom Jones, Robbie Williams.

Gli ospiti

Sul palco dell’Empire, affiancato da una superband dotata di una sezione fiati di sei elementi, e con la presenza del fedelissimo Ballo, Cremonini ha dato forma live alla nuova tracklist insieme a ospiti d’eccezione che sono entrati nel disco portando la propria identità oltre la semplice logica del “featuring”:

Salmo in Amateur

Fabri Fibra in Paparazzi

Malika Ayane in Cose molto piccole

Oltre ai brani del nuovo album – da Cavalli da corsa e Il giardino di sassofoni fino ad Athena e Disturbo Mentale con Sig – la serata è stata arricchita da due omaggi carichi di significato: le riletture di Walk on the Wild Side di Lou Reed e Stand by Me di Ben E. King.

STILE, RADICI E IL RITORNO NEI PALASPORT CON AMATOUR

Non è mancato il richiamo al legame profondo con Bologna e con lo stile britannico: per lo show, Cremonini ha indossato un’esclusiva G9 Harrington Jacket firmata Baracuta, capo simbolo della cultura Mod nato a Manchester nel 1937. Un sodalizio con WP e Cristina Calori che affonda le radici alla fine degli anni Novanta, ai tempi dell’esordio dei Lùnapop, e che dura ancora oggi all’insegna dell’autenticità.

L’appuntamento dal vivo con il pubblico italiano si sposterà presto nei palazzetti: dal 24 novembre partirà infatti l’AMATOUR, la nuova tournée pensata per riportare le canzoni e la musica al centro della scena.