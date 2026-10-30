Ditonellapiaga e Tony Pitony annunciano il joint album “Natale con Ditony”

2 minuti per la lettura

Tornano a collaborare Ditonellapiaga e Tony Pitony, saranno ancora insieme nel joint album “Natale con Ditony” in uscita a novembre

Una provocatoria alleanza artistica si appresta a segnare la colonna sonora delle prossime festività natalizie. Esce il 20 novembre su etichetta BMG/TOSC “Natale con Ditony”, il primo joint album firmato da Ditonellapiaga e Tony Pitony. Dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con la vittoria della serata cover, un progetto tra i due era quasi inevitabile. Sicuramente i fan ci speravano. Due personalità eclettiche, ironiche e talentuose, non potevano non collaborare tra loro. Ma proprio per la loro imprevedibilità, ecco arrivare sì la collaborazione ma non con un banalissimo featuring bensì con un joint album.

Il progetto discografico – che uscirà in formato fisico e digitale – è già disponibile in pre-order nei formati CD e in due versioni vinile deluxe (verde traslucido e rosso marmorizzato), quest’ultimo proposto in un’edizione esclusiva sullo store oggettony in bundle con le speciali decorazioni natalizie Ditony Xmas Balls.

Queste le uniche informazioni che i due artisti hanno fornito. Nulla più. Non si sa se sarà un disco di inediti o di cover, anche se la creatività di entrambi lascia ben sperare.

DDUE PERCORSI DI SUCCESSO VERSO UN UNICO PROGETTO

L’album riunisce due tra le personalità più di impatto dell’attuale panorama pop e urban italiano.

Ditonellapiaga, all’anagrafe Margherita Carducci, prosegue così una stagione straordinaria. Dopo i primi successi con Camouflage (Targa Tenco come Miglior Opera Prima) e Flash, nel 2026 ha conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo con il brano certificato disco di platino Che fastidio!. Di recente è tornata ad affascinare pubblico e critica con l’album Miss Italia e con l’ultimo singolo Businessman. Archiviato il tour estivo, la cantautrice romana si prepara all’imminente ritorno nei club: il 27 novembre all’Atlantico di Roma (già sold out) e il 30 novembre al Fabrique di Milano.

Al suo fianco c’è Tony Pitony, fenomeno da oltre 160 milioni di streaming nell’ultimo anno che lo ha consacrato al grande pubblico. Un’identità artistica irriverente che ha collezionato successi come l’album TONYPITONY (entrato in Top 10 FIMI e certificato disco d’oro) e la versione acustica del singolo Donne Ricche (disco di platino). Un riscontro straordinario confermato dal live, con un tour tra Italia ed Europa che nel 2026 ha superato i 220.000 biglietti venduti e ha visto l’artista esibirsi da headliner agli I-Days Milano Coca-Cola. Reduce dai singoli L’ammor con Tommy Cash e Cadillac con Guè e Shablo, Tony Pitony guarda già al futuro: nel 2027 farà infatti il suo esordio sul grande schermo con Il Filmony, primo lungometraggio di cui sarà protagonista e autore delle musiche e – a quanto pare – anche nella pellicola sarà presente Ditonellapiaga.