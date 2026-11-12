FantaSanremo 2027 scalda i motori, al via il TotoFestival

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FantaSanremo 2027, si accendono i motori: al via il TotoFestival e torna il cambio di formazione giornaliero. Dalle prime anticipazioni sul regolamento alle novità legate alla gestione di Stefano De Martino: ecco come cambierà il fantasy game più amato d’Italia in vista della prossima edizione del Festival

Il cast ufficiale dei Big di Sanremo 2027 è ancora avvolto nel mistero, ma il FantaSanremo è già pronto a scendere in campo. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 16 novembre 2026, giorno in cui prenderà il via il TotoFestival: il gioco-pronostico che permetterà agli utenti di scommettere sui nomi dei 24 artisti che Stefano De Martino annuncerà nelle prossime settimane.

A svelare in anteprima le novità dell’edizione 2027 è stato Giacomo Piccinini, tra i fondatori del fenomeno nato nelle Marche nel 2020 e diventato ormai parte integrante della liturgia sanremese.

COME FUNZIONA IL TOTOFESTIVAL

Direttamente dall’app ufficiale del gioco, ogni “fantallenatore” potrà schierare la propria cinquina di pronostici fino all’ultimo secondo prima dell’annuncio ufficiale della Rai.

20 punti per ogni artista indovinato con esattezza.

10 punti per le previsioni parziali (ad esempio, se si pronostica un duo ma l’artista si presenta in gara da solista).

In palio non ci sono premi materiali, ma qualcosa di molto più ambito nel mondo social: “Si vince solo la spocchia di poter dire in giro ‘io l’avevo detto'”, scherza Piccinini.

TORNA IL CAMBIO DI FORMAZIONE

La novità più attesa riguarda però il gioco vero e proprio durante la settimana del Festival ed è una diretta conseguenza del nuovo regolamento targato Stefano De Martino. Con tutti e 24 i Campioni sul palco dell’Ariston in ognuna delle cinque serate, il FantaSanremo reintroduce una funzione molto richiesta dopo le polemiche della scorsa edizione: il cambio di formazione giornaliero.

La rosa resterà composta da sette artisti (cinque titolari e due riserve), ma già a partire dal mercoledì mattina i giocatori potranno modificare lo schieramento ogni giorno, spostando i cantanti dalla panchina al campo e nominando un nuovo capitano in base alle caratteristiche delle singole serate.

BONUS, OMAGGI E PROGRAMMI COLLATERALI

Mentre si attende di conoscere i nomi in gara e gli ospiti della serata Cover (e della novità della serata Eurovision) per tarare i punteggi specifici, alcune certezze nel regolamento ci sono già. A partire da grandi omaggi: non mancheranno bonus dedicati a Pippo Baudo e al Maestro Beppe Vessicchio. E poi l’effetto meme: i momenti virali dell’ultima edizione diventeranno punti preziosi, con riferimenti diretti agli episodi legati a Sal Da Vinci, Elettra Lamborghini e Tony Pitony.

Ma bisognerà tenere d’occhio anche i programmi collaterali: grande entusiasmo nel team per l’arrivo dei The Jackal al PrimaFestival e della Gialappa’s Band al ControFestival (il nuovo DopoFestival). Già annunciati bonus a tema che celebreranno i tormentoni storici dei due gruppi, dalle invasioni di palco di Fru alle citazioni cult dei Gialappi.

In fine il fattore sorpresa: confermati anche per il 2027 i bonus e i malus segreti giornalieri, svelati rigorosamente alle 20:00 prima dell’inizio della diretta.

QUANDO SAPREMO I NOMI DEI BIG?

Sul fronte Rai resta aperta la partita sulla data dell’annuncio ufficiale. Sebbene il regolamento consenta di svelare il cast a partire dal 29 novembre (secondo la tradizione dell’edizione serale del Tg1), prendono sempre più quota le indiscrezioni su un cambio di passo: Stefano De Martino potrebbe scegliere di annunciare tutti e 24 i Big in diretta televisiva durante la prima serata di Sarà Sanremo, in programma l’11 dicembre su Rai 1, in prima serata, trasformando la lettura della lista in un vero e proprio evento televisivo.