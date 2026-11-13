Area Sanremo, ecco i 60 finalisti. Ma non mancano le polemiche

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Scelti i 60 finalisti che prenderanno parte alle audizioni finali di Area Sanremo prima di contendersi il posto con i finalisti di Sanremo Giovani. Scoppiano le polemiche, Area Sanremo non è più un luogo per indipendenti
Entra nel vivo la corsa verso il palco dell’Ariston e l’attenzione è tutta per i giovani che si contenderanno un posto tra i big in gara. Questo fine settimana infatti i riflettori del Palafiori si accendono sulle audizioni finali di Area Sanremo. A prendere parte agli ultimi provini sono i 60 finalisti del concorso dei quali ne verranno selezionati solo 15.
Il programma entrerà nel vivo già domani, sabato 14 novembre 2026: i finalisti sono stati convocati alle 9 del mattino al Palafiori per effettuare i soundcheck tecnici. Alle 14 scatteranno ufficialmente le audizioni, che proseguiranno poi nella giornata successiva a partire dalle ore 10. A valutare le esibizioni sarà la Commissione Musicale presieduta quest’anno da Stefano De Martino, chiamata a scremare i candidati fino alla proclamazione dei 15 vincitori, attesa nel pomeriggio di domenica.
L’ELENCO DEI 60 FINALISTI DI AREA SANREMO
Ecco chi sono i 60 artisti che prenderanno pare alle fasi finali di Area Sanremo:
- Ales
- Alessia Bisignano
- Alessia Gatto
- Anima
- Atras
- Bebe
- Bluesy
- Bracco
- Bush
- Cainero
- Carillon
- Chanel Dilecta
- Chiara Massimo
- Clarice
- Cola Siel
- Cristina
- Crytical
- Daniele White
- Daros
- Devila&Alife
- Djomi
- Equarantacinque
- Erocaddeo
- Er Pablo
- Evan
- Frero
- Gabry Esposito
- Gard
- Giada
- Giovami
- Giuls
- Greta Grida
- Jacopo
- Kasy
- Kimono
- La Femelle
- Lens
- Lorenzo Girotti
- Ludovica Sanca
- Lysa
- Matsby
- Mickael Damelio
- Nashley
- Nausica e l’Inganno
- Novablue
- Nox
- Pablo Murphy
- Paily
- Primogenito
- Puramentesamuel
- Sara Naldi
- Sofia
- Sofia Sole
- Stefano Maria Pardo
- The Moonquakes
- Tribo
- Valentina
- Volpi
COSA ACCADE DOPO
Per chi supererà questo primo scoglio, però, il percorso verso l’Ariston sarà ancora tutto da conquistare. I 15 vincitori di Area Sanremo, infatti, torneranno in gara il prossimo 21 e 22 novembre, quando incroceranno i 15 artisti provenienti da Sanremo Giovani 2026. In quella sede, la commissione farà un’ulteriore selezione, scegliendo soltanto tre nomi per ciascuno dei due canali.
Saranno dunque sei i finalisti assoluti a giocarsi il tutto per tutto nella serata decisiva di venerdì 11 dicembre, in diretta su Rai 1. In palio c’è un solo un unico posto disponibile tra i big del prossimo Festival di Sanremo 2027.
LE POLEMICHE
Alla pubblicazione dei 60 finalisti non sono però mancate le polemiche. Area Sanremo è da sempre il concorso per giovani artisti privi di management o etichette discografiche. L’unica vera occasione per chi prova a fare musica senza le spalle coperte. Da questo elenco però, appare chiaro come non sia più una opportunità per gli artisti indipendenti. Anzi, sembrerebbe proprio essersi eguagliato a qualsiasi altro concorso o talent show, dove vince chi ha già una fan base, i followers sui social, o una major a fare da cuscinetto. A sollevare le polemiche sono stati gli stessi artisti indipendenti che hanno inviato le loro candidature e che si vedono privati dell’unico luogo che avrebbe potuto garantirgli una possibilità nella vita.
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