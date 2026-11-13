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Area Sanremo, ecco i 60 finalisti. Ma non mancano le polemiche

| 13 Novembre 2026 19:15 | 0 commenti

Area Sanremo, ecco i 60 finalisti. Ma non mancano le polemiche

area sanremo, Festival di Sanremo 2027
2 minuti per la lettura

Scelti i 60 finalisti che prenderanno parte alle audizioni finali di Area Sanremo prima di contendersi il posto con i finalisti di Sanremo Giovani. Scoppiano le polemiche, Area Sanremo non è più un luogo per indipendenti

Entra nel vivo la corsa verso il palco dell’Ariston e l’attenzione è tutta per i giovani che si contenderanno un posto tra i big in gara. Questo fine settimana infatti i riflettori del Palafiori si accendono sulle audizioni finali di Area Sanremo. A prendere parte agli ultimi provini sono i 60 finalisti del concorso dei quali ne verranno selezionati solo 15.

Il programma entrerà nel vivo già domani, sabato 14 novembre 2026: i finalisti sono stati convocati alle 9 del mattino al Palafiori per effettuare i soundcheck tecnici. Alle 14 scatteranno ufficialmente le audizioni, che proseguiranno poi nella giornata successiva a partire dalle ore 10. A valutare le esibizioni sarà la Commissione Musicale presieduta quest’anno da Stefano De Martino, chiamata a scremare i candidati fino alla proclamazione dei 15 vincitori, attesa nel pomeriggio di domenica.

L’ELENCO DEI 60 FINALISTI DI AREA SANREMO

Ecco chi sono i 60 artisti che prenderanno pare alle fasi finali di Area Sanremo:

  • Ales
  • Alessia Bisignano
  • Alessia Gatto
  • Anima
  • Atras
  • Bebe
  • Bluesy
  • Bracco
  • Bush
  • Cainero
  • Carillon
  • Chanel Dilecta
  • Chiara Massimo
  • Clarice
  • Cola Siel
  • Cristina
  • Crytical
  • Daniele White
  • Daros
  • Devila&Alife
  • Djomi
  • Equarantacinque
  • Erocaddeo
  • Er Pablo
  • Evan
  • Frero
  • Gabry Esposito
  • Gard
  • Giada
  • Giovami
  • Giuls
  • Greta Grida
  • Jacopo
  • Kasy
  • Kimono
  • La Femelle
  • Lens
  • Lorenzo Girotti
  • Ludovica Sanca
  • Lysa
  • Matsby
  • Mickael Damelio
  • Nashley
  • Nausica e l’Inganno
  • Novablue
  • Nox
  • Pablo Murphy
  • Paily
  • Primogenito
  • Puramentesamuel
  • Sara Naldi
  • Sofia
  • Sofia Sole
  • Stefano Maria Pardo
  • The Moonquakes
  • Tribo
  • Valentina
  • Volpi

COSA ACCADE DOPO

Per chi supererà questo primo scoglio, però, il percorso verso l’Ariston sarà ancora tutto da conquistare. I 15 vincitori di Area Sanremo, infatti, torneranno in gara il prossimo 21 e 22 novembre, quando incroceranno i 15 artisti provenienti da Sanremo Giovani 2026. In quella sede, la commissione farà un’ulteriore selezione, scegliendo soltanto tre nomi per ciascuno dei due canali.

Saranno dunque sei i finalisti assoluti a giocarsi il tutto per tutto nella serata decisiva di venerdì 11 dicembre, in diretta su Rai 1. In palio c’è un solo un unico posto disponibile tra i big del prossimo Festival di Sanremo 2027.

LE POLEMICHE

Alla pubblicazione dei 60 finalisti non sono però mancate le polemiche. Area Sanremo è da sempre il concorso per giovani artisti privi di management o etichette discografiche. L’unica vera occasione per chi prova a fare musica senza le spalle coperte. Da questo elenco però, appare chiaro come non sia più una opportunità per gli artisti indipendenti. Anzi, sembrerebbe proprio essersi eguagliato a qualsiasi altro concorso o talent show, dove vince chi ha già una fan base, i followers sui social, o una major a fare da cuscinetto. A sollevare le polemiche sono stati gli stessi artisti indipendenti che hanno inviato le loro candidature e che si vedono privati dell’unico luogo che avrebbe potuto garantirgli una possibilità nella vita.

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