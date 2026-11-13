Area Sanremo, ecco i 60 finalisti. Ma non mancano le polemiche

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Scelti i 60 finalisti che prenderanno parte alle audizioni finali di Area Sanremo prima di contendersi il posto con i finalisti di Sanremo Giovani. Scoppiano le polemiche, Area Sanremo non è più un luogo per indipendenti

Entra nel vivo la corsa verso il palco dell’Ariston e l’attenzione è tutta per i giovani che si contenderanno un posto tra i big in gara. Questo fine settimana infatti i riflettori del Palafiori si accendono sulle audizioni finali di Area Sanremo. A prendere parte agli ultimi provini sono i 60 finalisti del concorso dei quali ne verranno selezionati solo 15.

Il programma entrerà nel vivo già domani, sabato 14 novembre 2026: i finalisti sono stati convocati alle 9 del mattino al Palafiori per effettuare i soundcheck tecnici. Alle 14 scatteranno ufficialmente le audizioni, che proseguiranno poi nella giornata successiva a partire dalle ore 10. A valutare le esibizioni sarà la Commissione Musicale presieduta quest’anno da Stefano De Martino, chiamata a scremare i candidati fino alla proclamazione dei 15 vincitori, attesa nel pomeriggio di domenica.

L’ELENCO DEI 60 FINALISTI DI AREA SANREMO

Ecco chi sono i 60 artisti che prenderanno pare alle fasi finali di Area Sanremo:

Ales

Alessia Bisignano

Alessia Gatto

Anima

Atras

Bebe

Bluesy

Bracco

Bush

Cainero

Carillon

Chanel Dilecta

Chiara Massimo

Clarice

Cola Siel

Cristina

Crytical

Daniele White

Daros

Devila&Alife

Djomi

Equarantacinque

Erocaddeo

Er Pablo

Evan

Frero

Gabry Esposito

Gard

Giada

Giovami

Giuls

Greta Grida

Jacopo

Kasy

Kimono

La Femelle

Lens

Lorenzo Girotti

Ludovica Sanca

Lysa

Matsby

Mickael Damelio

Nashley

Nausica e l’Inganno

Novablue

Nox

Pablo Murphy

Paily

Primogenito

Puramentesamuel

Sara Naldi

Sofia

Sofia Sole

Stefano Maria Pardo

The Moonquakes

Tribo

Valentina

Volpi

COSA ACCADE DOPO

Per chi supererà questo primo scoglio, però, il percorso verso l’Ariston sarà ancora tutto da conquistare. I 15 vincitori di Area Sanremo, infatti, torneranno in gara il prossimo 21 e 22 novembre, quando incroceranno i 15 artisti provenienti da Sanremo Giovani 2026. In quella sede, la commissione farà un’ulteriore selezione, scegliendo soltanto tre nomi per ciascuno dei due canali.

Saranno dunque sei i finalisti assoluti a giocarsi il tutto per tutto nella serata decisiva di venerdì 11 dicembre, in diretta su Rai 1. In palio c’è un solo un unico posto disponibile tra i big del prossimo Festival di Sanremo 2027.

LE POLEMICHE

Alla pubblicazione dei 60 finalisti non sono però mancate le polemiche. Area Sanremo è da sempre il concorso per giovani artisti privi di management o etichette discografiche. L’unica vera occasione per chi prova a fare musica senza le spalle coperte. Da questo elenco però, appare chiaro come non sia più una opportunità per gli artisti indipendenti. Anzi, sembrerebbe proprio essersi eguagliato a qualsiasi altro concorso o talent show, dove vince chi ha già una fan base, i followers sui social, o una major a fare da cuscinetto. A sollevare le polemiche sono stati gli stessi artisti indipendenti che hanno inviato le loro candidature e che si vedono privati dell’unico luogo che avrebbe potuto garantirgli una possibilità nella vita.