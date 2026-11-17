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Selezionati i 15 finalisti di Area Sanremo 2026, di loro ne rimarranno solo 3 a sfidarsi con gli artisti provenienti da Sanremo Giovani, per provare a conquistare l’unico posto disponibile nella categoria Big al Festival di Sanremo 2027

Si avvicina sempre più il nome dei giovani che concorrerà assieme ai big al Festival di Sanremo 2027. Dopo le prime selezioni, ecco le audizioni con i 60 semifinalisti. Il 15 novembre, sul palco del Palafiori, il direttore artistico Stefano De Martino ha ufficializzato i nomi dei 15 artisti vincitori di Area Sanremo:

Bluesy

Bush

Clarice

Equarantacinque

EroCaddeo

Frero

Gabriele Esposito

Kimono

Lens

Lysa

Nashley

Nausica e l’inganno

Nox

Primogenito

Sofia Sole

A selezionare i talenti è stata la Commissione Musicale presieduta dallo stesso De Martino e composta da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il maestro Pino Perris, Ema Stokholma e dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo.

Solo tre di questi quindici artisti riusciranno però a proseguire il percorso. Affiancheranno infatti i tre migliori concorrenti provenienti da Sanremo Giovani (dove restano attualmente 15 cantanti in gara) per disputare la finale a sei in programma l’11 dicembre a Sarà Sanremo. In quella serata verrà decretato l’unico vincitore che conquisterà di diritto l’accesso al Teatro Ariston, diventando il 24º Big in gara alla prossima edizione del Festival.