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Addio a Mike Love, voce e anima dei Beach Boys: è morto all’età di 85 anni a Malibù, in California. Lascia la moglie e otto figli

La musica americana perde una delle sue figure più iconiche e controverse. Mike Love, cofondatore e voce storica dei Beach Boys, è morto ieri, sabato 28 novembre 2026, a Malibù, in California, all’età di 85 anni. Circondato dall’affetto dei suoi familiari, l’artista si è spento lasciando un’eredità indelebile nella storia del pop mondiale. A darne l’annuncio è stata la portavoce della famiglia, Katie Altman, che lo ha ricordato come «un’icona culturale americana» capace di ispirare intere generazioni di musicisti grazie al suo talento e alla gioia con cui saliva sul palco.

MIKE LOVE E LA NASCITA DEI BEACH BOYS

Nato a Los Angeles il 15 marzo 1941, Michael Edward Love aveva contribuito a fondare la band nel 1961 a Hawthorne, durante le prime sessioni domestiche insieme ai cugini Brian, Dennis e Carl Wilson e all’amico Al Jardine. In quel laboratorio familiare nacque il cosiddetto “California Sound”: alle celebri armonie vocali e al falsetto etereo di Brian Wilson, Love contrappose il suo timbro baritonale caldo e immediato, diventando il frontman perfetto per i brani più ritmati e solari.

La sua firma è legata a doppio filo ai classici che hanno definito l’immaginario giovanile degli anni Sessanta, fatto di spiagge, surf, motori e spensieratezza: da “Surfin’ U.S.A.” a “I Get Around”, passando per “Fun, Fun, Fun” e “California Girls”. Ma la sua penna seppe toccare anche corde più intime e malinconiche, come in “The Warmth of the Sun” – scritta a quattro mani con Brian il giorno dell’omicidio di John F. Kennedy, il 22 novembre 1963 – e “Here Today”, perla inserita nel capolavoro “Pet Sounds”.

LA ROTTURA CON IL CUGINO BRIAN E LE TENSIONI CON LA BAND

Proprio la svolta sperimentale di “Pet Sounds” e l’incompiuto progetto “SMiLE” segnarono però l’inizio di una lunga frattura artistica e personale con il cugino Brian. Più attento alle dinamiche commerciali e restio ai testi astratti di Van Dyke Parks, Love entrò spesso in rotta di collisione con la direzione avanguardistica della band. Un attrito destinato a sfociare, nei decenni successivi, in aspre battaglie legali sui crediti autoriali e in una causa per diffamazione nel 1992 contro l’autobiografia di Brian Wilson, chiusa con un risarcimento extragiudiziale da 1,5 milioni di dollari.

Al di là delle tensioni interne, Love fu il motore instancabile dell’attività dal vivo dei Beach Boys, tenendo in piedi il nome del gruppo nei lunghi anni in cui Brian si ritirò dalle scene. Tra le svolte più significative della sua vita figura l’avvicinamento, nel 1967, alla meditazione trascendentale del guru Maharishi Mahesh Yogi: nel 1968 volò in India, a Rishikesh, al fianco dei Beatles, un’esperienza spirituale che influenzò profondamente l’album “Friends”. Vent’anni dopo, nel 1988, firmò l’ultimo grande trionfo commerciale della band con “Kokomo”, colonna sonora del film “Cocktail”, unico brano dei Beach Boys a raggiungere la vetta delle classifiche Usa senza il contributo di Brian Wilson. Nello stesso anno, il gruppo entrò nella Rock & Roll Hall of Fame, cerimonia passata alla storia anche per il discorso al vetriolo con cui Love attaccò colleghi del calibro di Paul McCartney e Mick Jagger.

I PROGETTI DA SOLISTA E UNA PACE RITROVATA

Parallelamente all’attività con la band – proseguita con una propria formazione dopo la scomparsa di Carl Wilson nel 1998 e interrotta solo dalla celebre reunion del cinquantennale nel 2011 – Love coltivò diversi progetti solisti, dall’esordio “Looking Back With Love” (1981) fino al recente “Mike Love Not War” (2023), oltre a pubblicare la sua autobiografia nel 2016.

Nel 2025 aveva ricevuto l’ingresso nella Songwriters Hall of Fame a pochi giorni di distanza dalla morte di Brian Wilson, scegliendo in quell’occasione di mettere da parte le vecchie ruggini per ricordarlo come «il mio primo cugino di sangue, ma fratello nella musica». Mike Love lascia la moglie Jacqueline Piesen, sposata nel 1994, e otto figli. Era inoltre fratello dell’ex giocatore Nba Stan Love e zio della star del basket Kevin Love.