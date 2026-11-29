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E’ morto Gigi Camedda, si è spento all’ospedale di Sassari, all’età di 66 anni, lo storico tastierista e co fondatore dei Tazenda

La musica italiana e la Sardegna perdono una delle loro voci più autentiche. È morto all’ospedale di Sassari, dove era ricoverato da tempo, Gigi Camedda, storico tastierista, cantante e cofondatore dei Tazenda. A darne il triste annuncio sono stati gli stessi compagni di viaggio della band etno-pop sarda con un commosso messaggio sui social, ricordandone «la voce e l’inesauribile forza vitale».

“Con intorno un mondo d’amore, è volato in alto nel cielo, il nostro e vostro Gigi Camedda. Sarà sempre con noi con la sua voce e la sua inesauribile forza vitale. Ti vorremo bene per sempre”. Con queste poche parole sulla propria pagina Instagram i Tazenda hanno annunciato la morte di Gigi Camedda, tastierista e compositore che nel 1988 diede vita al gruppo etno-pop rock sardo insieme ad Andrea Parodi e Gino Marielli.

Come riporta l’Unione Sarda, Camedda è deceduto all’ospedale di Sassari all’ospedale civile “Santissima Annunziata” di Sassari (sua città natale, dove era nato nel 1958) al termine di una lunga malattia che lo aveva costretto al ricovero negli ultimi tempi.

L’AMORE PER LA MUSICA E PER LA CULTURA SARDA

Nonostante i problemi di salute, Camedda non aveva mai abbandonato l’amore per la musica e per la sua terra, continuando a seguire le attività del gruppo e i progetti legati alla valorizzazione della cultura musicale sarda.

Insieme a Gino Marielli e al compianto Andrea Parodi (scomparso nel 2006), nel 1988 Camedda fondò i Tazenda, raccogliendo l’eredità del gruppo Il Coro degli Angeli (con cui aveva collaborato anche con Gianni Morandi). Oltre a suonare le tastiere e a firmare numerose musiche, Camedda era una delle voci armoniche fondamentali del trio e, dopo la morte di Parodi e l’avvicendamento dei frontman (prima Beppe Dettori, poi Nicola Nite), aveva assunto un ruolo vocale ancora più centrale nei concerti e nei dischi.

Con la band ha portato la lingua e le sonorità tradizionali sarde sul palco del Festival di Sanremo (celebre la partecipazione nel 1991 con “Spunta la Luna dal monte” insieme a Pierangelo Bertoli, e poi nel 1992 con “Pitzinnos in sa gherra”, scritta con Fabrizio De André) e in collaborazioni storiche con artisti come Eros Ramazzotti, Mauro Pagani, Francesco Renga.