Sanremo 2025, la serata cover è record di ascolti

Il Festival di Sanremo 2025 che porta la firma di Carlo Conti è un Festival da record: 70% di share per la serata cover. Ciannamea: “Un risultato mai raggiunto”

SANREMO – Il Sanremo 2025 di Carlo Conti entra nella storia. Ieri sera, la serata cover del festival ha ottenuto lo share più alto per una penultima serata della kermesse da quando esiste la rilevazione Auditel: lo share medio della serata è stato di 70,8% sulla totale audience (che comprende anche i device collegati in diretta) e del 70,4% sul campione Auditel tradizionale.

Quest’ultimo dato è quello confrontabile con gli anni precedenti ed ha superato il precedente record, stabilito da Amadeus lo scorso anno, quando la serata cover del venerdì ottenne il 67,8%.

I picchi Auditel della serata cover di Sanremo 2025 sono stati raggiunti, in termini di spettatori, alle 21.57 con il duetto di Serena Brancale e Alessandra Amoroso sulle note di “If I ain’t got you” di Alicia Keys, visto da 18 milioni di persone, e in termini di share all’1.24 con la proclamazione della vittoria di Giorgia ed Annalisa, che ha ottenuto il 76,1% di share.

“E’ un Festival che sta stupendo tutti – ha detto il direttore intrattenimento prime time Rai Marcello Ciannamea – non solo per gli ascolti ma anche per la qualità dei contenuti. Il 70,8% di share della quarta serata è un risultato mai raggiunto. La serata più alta fino ad ora era stata nel 1997 con alla conduzione Mike Bongiorno”