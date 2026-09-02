Sanremo 2027, i Måneskin ospiti sul palco dell’Ariston

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Si vociferava da un po’, la conferma ora arriva dallo stesso Stefano De Martino: i Måneskin saranno ospiti al Festival di Sanremo 2027

I Måneskin torneranno a esibirsi insieme sul palco di Sanremo per una serata speciale. A confermare le indiscrezioni che si rincorrevano da settimane è stato Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico del Festival 2027, nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha preannunciato anche la presenza di altri ospiti internazionali.

Per la rock band romana si tratta di un vero e proprio ritorno alle origini: fu proprio il palco dell’Ariston, nel 2021, a lanciarli sulla scena globale con la vittoria di “Zitti e buoni”, seguita dal trionfo all’Eurovision Song Contest. Da quel giorno, un successo inarrestabile per la band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi.

Tournée internazionali, collaborazioni stellari e una popolarità sconfinata per i quattro musicisti romani. Il ritorno sul palco dell’Ariston l’anno successivo alla loro vittoria. Poi una pausa di riflessione per la band che, come nelle migliori storie d’amore, ha deciso di separarsi per un po’, specialmente dopo la decisione del frontman Damiano David di dedicarsi la sua carriera da solista. Ma a differenza di quanto in molti pensino, nonostante il successo solitario di Damiano David e quello di Victoria che ha spopolato come dj e nonostante anche gli altri membri abbiano lavorato a progetti personali, il clima tra loro è rimasto sempre disteso.

Nessuna rottura, nessuna lite, solo una piccola pausa per poi tornare sul palco, insieme, sotto il nome Måneskin. Pertanto quella a Sanremo 2027 non sarà una reunion ma solo un ritorno. Un ritorno dove tutto – X Factor a parte nel 2017 – è iniziato.