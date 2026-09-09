Sanremo 2027, Tony Pitony potrebbe essere un co-conduttore

2 minuti per la lettura

I rumors si diffondono: Tony Pitony potrebbe essere un co-conduttore del Festival di Sanremo 2027 al fianco di Stefano De Martino. Ecco come è arrivato fin qui

Un anno fa se qualcuno avesse detto che Tony Pitony avrebbe condotto il Festival di Sanremo, nessuno ci avrebbe creduto. Un anno fa in molti non conoscevano neppure Tony Pitony. Eppure adesso pare possa essere una realtà. Da una serie di indiscrezioni sembra che il nuovo direttore artistico del Festival sia in trattative con Tony Pitony per affidargli la co-conduzione di una delle serate della kermesse. Ancora nulla è certo, ma il suo nome circola nell’ambiente. E qualche mese fa, lo stesso De Martino era stato avvistato a un suo concerto mentre si godeva divertito lo show del performer. E così, dopo un anno intenso e una escalation spaventosa, il cantante mascherato, irriverente e scomodo, potrebbe affiancare De Martino in una delle serate sanremesi. Magari proprio nella serata delle cover e dei duetti, la stessa nella quale lo scorso anno ha trionfato duettando con Ditonellapiaga.

DA DOVE E’ PARTITO TONY PITONY

Ma ripercorriamo l’anno di Tony Pitony e come è arrivato – sempre se arriverà – alla conduzione del Festival.

Il nome (d’arte) dell’artista siciliano inizia a circolare poco più di un anno fa in tutta Italia e pian piano le sue canzoni si diffondono a macchia d’olio. Una tournée nei club, l’album “Tony Pitony” che riceve le prime certificazioni, così i singoli. Poi un altro album, con alcuni suoi brani già editi ma in versione piano e voce dal titolo “Peccato per i testi” e la canzone “Donne ricche” che spopola. Ormai sulla bocca di tutti, nel mentre l’Italia intera inizia a volerlo sul palco dell’Ariston. Ma niente, non c’è tra gli artisti in gara, però è sua la sigla del Fantasanremo 2026. E quando tutto sembrava perso, ecco che Ditonellapiaga lo annuncia come suo ospite nella serata dei duetti. Sul palco portano “The lady is a tramp” e la loro performance li consacra vincitori della serata cover.

IL TOUR ESTIVO E L’IPPODROMO

Tony Pitony è ormai un idolo nazionale, apprezzato da tutte le generazioni perché a Sanremo, quello che è uscito fuori è il suo talento, innegabile. Parte una tournée europea, diverse collaborazioni, poi l’annuncio di un tour estivo: oltre 30 date e più di 130.000 biglietti venduti in tutta Italia. La conclusione di questa avventura, a settembre, all’Ippodromo di Milano dove Tony Pitony canta sul palco degli I-Days come unico artista headliner italiano.

In vista di questa occasione importante, l’annuncio: “l’esperimento Tony Pitony finisce qui”. Che l’artista avrebbe tolto la maschera davanti a migliaia di persone, ci si credeva poco. Ma adesso cosa accadrà? Impossibile dirlo. Magari condurrà il Festival di Sanremo. Intanto nel 2027 sarà al cinema con “Decreto Correttezza”, un film del quale, proprio come chi ci sia sotto la maschera, si sa ancora molto poco.