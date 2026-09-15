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La 78ª edizione degli Emmy incorona le nuove élite dello streaming: Widow’s Bay stravince nella comedy, The Pitt conferma il dominio nel drama e DTF St. Louis conquista la miniserie. Ecco i vincitori, i record e le tendenze che ridisegnano la TV

È arrivata l’alba su Los Angeles e l’industria televisiva americana si sveglia con una sbronza di statuette dorate, discorsi commossi e qualche sorpresa che nessuno aveva messo in conto. A parte noi. La 78ª edizione dei Primetime Emmy Awards, assegnata nella notte tra il 14 e il 15 settembre al Peacock Theater di Downtown L.A., ha consegnato il suo verdetto con la solita cerimonia di usuale stravaganza tra applausi, lacrime e qualche battuta che farà discutere per settimane. Ma se c’è una cosa che questa edizione ha dimostrato, è che il piccolo schermo, o meglio lo schermo che ormai guardiamo ovunque, continua a produrre storie capaci di spostare l’asticella dell’eccellenza.

EMMY 2026 I TRE TITOLI CHE HANNO DOMINATO LA SCENA

Tre titoli hanno dominato la serata, ciascuno con la sua anima, il suo pubblico e il suo modo di raccontare l’America contemporanea. Tre titoli su cui Percorsi Seriali aveva puntato. Widow’s Bay ha stravinto nella categoria comedy, The Pitt ha confermato il suo dominio nel drama, e DTF St. Louis ha conquistato la corona della miglior miniserie. Partiamo dalla vittoria più eclatante in termini di numeri. Widow’s Bay, la serie comedy-horror di Apple TV+, ha portato a casa otto Emmy, il totale più alto della serata, e ha dimostrato che il genere ibrido, quando funziona, funziona da paura. Si tratta di un cocktail impossibile da catalogare: metà Stephen King, metà Parks and Recreation, con una spruzzata di quel sarcasmo new englandese che rende le piccole cittadine americane così cinematicamente affascinanti. Se Widow’s Bay ha vinto con l’ironia, The Pitt ha confermato il suo dominio con la tensione.

DA WIDOW’S BAY A THE PITT

Il medical drama di Max (ex HBO Max), creato da R. Scott Gemmill e prodotto da John Wells e Noah Wyle, ha vinto per la seconda stagione consecutiva come miglior serie drammatica, confermandosi come lo standard aureo del genere medico in televisione.La forza di The Pitt sta nel suo realismo brutale. Non ci sono drammi sentimentali da soap opera, né colpi di scena medically impossible. Non è solo realismo. È anche una meditazione sul burn-out dei professionisti sanitari, sulla crisi del sistema americano, sulla resilienza di chi ogni giorno affronta la morte come collega di lavoro.

EMMY 2026, LA SORPRESA DTF ST. LOUIS

E poi c’è DTF St. Louis, la miniserie di HBO che ha vinto come miglior miniserie antologica, e che probabilmente rappresenta la sorpresa più gradita della serata. Creata, scritta e diretta da Steve Conrad, la serie è un thriller poliziesco che nasconde sotto la patina del giallo una profonda indagine sulla crisi di mezza età, sul matrimonio, sulla noia suburbana che diventa letale.Questa vittoria è significativa per diversi motivi. Primo, perché conferma HBO come la casa del prestige drama anche in un’era di saturazione del mercato streaming. Secondo, perché dimostra che c’è ancora spazio per il noir classico, purché aggiornato ai tempi moderni. Terzo, perché Steve Conrad, autore di culto con una fanbase devota ma mai premiata ai massimi livelli, ha finalmente ricevuto il riconoscimento che merita da anni.

GLI ALTRI PREMI

Oltre ai tre grandi vincitori, la serata ha consegnato premi significativi che completano il quadro di un’annata televisiva eccezionale. Jean Smart ha vinto il suo ennesimo Emmy come miglior attrice protagonista in una serie commedia per Hacks, confermando il suo status di leggenda vivente della televisione. Nel drama, Rhea Seehorn ha vinto come miglior attrice protagonista per Pluribus, la serie di Apple TV+ creata da Vince Gilligan, che ha meritato il premio per la migliore sceneggiatura. Seehorn, già amata per il suo Kim Wexler in Better Call Saul, ha finalmente ricevuto il riconoscimento che i fan le riconoscevano da anni.

MATTHEW RYS ASSO PIGLIATUTTO

Matthew Rhys ha fatto storia come primo attore a vincere Emmy in categorie diverse in anni consecutivi: nel 2025 aveva vinto come miglior attore non protagonista in una serie drammatica per Perry Mason, e nel 2026 ha vinto come miglior attore protagonista in una serie commedia per Widow’s Bay. Un risultato che testimonia la sua versatilità e la sua capacità di spaziare tra generi apparentemente inconciliabili.

UNA RIFLESSIONE SUI PREMI

Qualche riflessione va fatta. Primo: l’ibridazione dei generi funziona. Widow’s Bay non è né comedy né horror, ma qualcosa che sta nel mezzo e che funziona proprio perché rifiuta le categorie. In un’era in cui il pubblico è saturo di formati consolidati, le serie che osano mescolare toni e registri sono quelle che si distinguono.

Secondo: il realismo è tornato di moda. The Pitt ha dimostrato che c’è un pubblico affamato di storie autentiche, che non nascondono la complessità della vita reale dietro filtri estetici o finali consolatori. Il successo della serie è anche un riflesso della crisi del sistema sanitario americano, che ha reso il pubblico più sensibile a narrazioni che affrontano questi temi senza reticenze.

Terzo: il noir suburbano ha ancora molto da dire. DTF St. Louis ha preso un genere classico, il giallo in una piccola città, e lo ha aggiornato con temi contemporanei come le app di incontri, la crisi di mezza età, la noia esistenziale delle periferie americane. Conrad ha dimostrato che il male non abita solo le grandi città o i luoghi esotici, ma si annida proprio lì, nelle case a schiera, nei centri commerciali, nei parcheggi dei supermercati.

Quarto: le piattaforme streaming continuano a dominare. Apple TV+ ha vinto con Widow’s Bay, Hbo e Max con The Pitt e DTF St. Louis. I network tradizionali sono stati praticamente assenti dalla serata, confermando lo spostamento del potere creativo e produttivo verso le piattaforme on-demand.

EMMY 2026, L’ASSENZA DEI NETWORK TRADIZIONALI

Questo non è una novità, ma la portata della dominazione streaming, che ha vinto in tutte le categorie principali, è un segnale forte dell’industria.Infine: gli attori di mezza età sono i nuovi protagonisti. Wyle ha 55 anni, Bateman 57, Harbour 51, Rhys 51. Sono attori che hanno costruito la propria carriera negli anni Novanta e Duemila, che hanno attraversato la transizione dal cinema alla televisione, e che ora trovano nei ruoli complessi delle serie di qualità la loro seconda giovinezza artistica. Non è un caso che tutti e tre i vincitori principali siano interpretati da uomini che il sistema cinematografico avrebbe potuto archiviare come “troppo vecchi per il blockbuster”.