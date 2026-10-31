Sanremo 2027, The Jackal conduttori del PrimaFestival

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I membri del collettivo comico napoletano, The Jackal, saranno i conduttori del PrimaFestival, guideranno la striscia quotidiana su Rai1 che precede le serate del Festival di Sanremo 2027. L’annuncio ufficiale al Tg1 con un video ironico: “Vi ho preso perché siete napoletani”

SANREMO — La macchina organizzativa del 77° Festival di Sanremo ha ufficialmente acceso i motori ed ecco la prima grande novità della gestione targata Stefano De Martino. Saranno i The Jackal (Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca “Fru” Colucci) a condurre il PrimaFestival 2027, l’appuntamento quotidiano in onda su Rai1 subito dopo il Tg1 delle 20:00 e poco prima del via alle serate in diretta dal Teatro Ariston (in programma dal 16 al 20 febbraio 2027).

L’ufficialità è arrivata direttamente dai titoli del Tg1 delle 20, ieri (30 ottobre 2026), con un video che ha visto protagonisti il direttore artistico Stefano De Martino e l’affiatata truppa del collettivo comico napoletano.

Un video che ironizza sulle ipotesi che si fanno largo negli ultimi mesi e che vedrebbero il conduttore partenopeo circondarsi in questa edizione del festival di suoi conterranei. “Nessuna stima professionale” dice De Martino ironicamente, “vi ho preso perché siete napoletani”. Una affermazione tra l’ironia e la simpatica provocazione.

La scelta di affidare l’apertura quotidiana al collettivo al completo segna la naturale consacrazione di un percorso che unisce la popolarità digitale dei The Jackal con il grande pubblico televisivo della prima rete Rai. Un pubblico negli anni sempre più giovane. Il video della chiamata tra De Martino e i The Jakal, approdato sui social, è immediatamente diventato virale. IL LEGAME TRA THE JAKAL E SANREMO Per i The Jackal si tratta dell’esordio alla conduzione del format come gruppo al completo, ma il loro legame con la città dei fiori e con la narrazione della kermesse canora ha radici profonde, nate e cresciute sul web per poi conquistare la tv. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

I The Jackal sono stati infatti tra i primissimi creator a trasformare il Festival di Sanremo in un fenomeno virale sui social network, tra “parole chiave” lanciate a sorpresa agli artisti in gara durante le esibizioni sul palco e il racconto ironico delle serate tramite sketch e pillole video. Nel 2020 l’approdo fisico a Sanremo con un quartier generale targato RaiPlay per seguire le serate direttamente sul posto insieme a ospiti e maestri d’orchestra come Beppe Vessicchio.

Negli anni, diversi componenti del collettivo si sono messi alla prova sui format collaterali della rassegna. Nel 2022, Ciro Priello ha già guidato il PrimaFestival (al fianco di Roberta Capua e Paola Di Benedetto), mentre Aurora Leone ha fatto parte del cast del Fuori Festival su RaiPlay, per poi approdare nel 2026 alla co-conduzione del DopoFestival con Nicola Savino e Federico Basso. Non sono mancate nemmeno le incursioni sul palco dell’Ariston, come l’apparizione a sorpresa di Gianluca Fru durante la serata finale del 2025 a fianco dei The Kolors.