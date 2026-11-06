Sanremo 2027, De Martino annuncia la Gialappa’s Band alla guida del ControFestival

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Per il 2027 non più il DopoFestival ma il ControFestival a fare da seguito alla kermesse di Sanremo che vedrà protagonista la Gialappa’s Band

La mappa del prossimo Sanremo sta per completarsi. Sebbene non siano astati ancora annunciati cast e ospiti, la Rai intanto chiude il cerchio sul palinsesto collaterale alla 77ª edizione del Festival della Canzone Italiana: sarà la Gialappa’s Band a prendere le redini del dopo-serata, che per l’occasione cambia pelle e nome, trasformandosi in un irriverente “ControFestival”.

L’eredità dello storico DopoFestival passa così nelle mani di Giorgio Gherarducci e Marco Santin. L’annuncio è arrivato attraverso una clip lanciata sui canali ufficiali e in diretta al Tg1 ieri (5 novembre 2026), in cui Stefano De Martino — nei panni di un mezzobusto del Tg della rete ammiraglia — dà con finta solennità la notizia della “scomparsa” del vecchio format, prima di essere bonariamente interrotto dalle inconfondibili voci fuori campo del duo.

Un gancio ironico che segna l’inizio di una nuova era per il racconto della kermesse: l’obiettivo di Viale Mazzini è intercettare un pubblico trasversale e multipiattaforma, controbilanciando la liturgia della gara sul palco dell’Ariston con la satira e la contro-cronaca irriverente che da sempre contraddistinguono il marchio Gialappa’s.

CHI CONDURRA’ AL FIANCO DELLA GIALAPPA’S?

La macchina organizzativa di Sanremo 2027 definisce così l’intera filiera del racconto televisivo e digitale, pronta ad accompagnare gli spettatori prima, durante e ben oltre la chiusura delle singole serate. Resta da definire il conduttore del ControFestival del quale ancora non è stato svelato il nome nonostante lo spoiler di Fiorello a La Pennicanza. Nel programma di Rai 2 infatti, durante una videochiamata con Paola Iezzi, lo showman siciliano aveva lasciato intendere che fosse lei la conduttrice del DopoFestival accanto alla Gialappa’s band. Notizia smentita oggi proprio da Stefano De Martino.

Ma chi ci sarà sul palco del Contro-Festival assieme alle voci fuori campo dei Gialappi? Ancora non si sa ma il direttore artistico ha rasserenato gli animi dicendo che presto sarà svelato anche questo nome. Ogni tipo di ipotesi è dunque aperta. Ma se nei mesi scorsi era trapelata l’indiscrezione di una ipotetica co-conduzione del Festival di Sanremo di TonyPitony al fianco di De Martino, che non sia invece sua la conduzione del ControFestival? D’altronde la volontà del direttore artistico, quest’anno, è quella di ottenere uno spettacolo dopo la kermesse “che non sia al servizio del Festival, ma una cosa contro il Festival”. E di certo con la Gialappa’s e Tony Pitony (peraltro ospite di recente al GialappaShow con una esibizione diventata virale) l’irriverenza e la satira sarebbero protagonisti.