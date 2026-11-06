Sanremo 2027, De Martino smentisce: “Paola Iezzi non condurrà il ControFestival”

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Stefano De Martino si racconta al Festival dello Spettacolo svelando il dietro le quinte del direttore artistico del Festival di Sanremo 2027 e smentisce: “Paola Iezzi non condurrà il ControFestival ma sono contento che la Gialappa’s abbia accettato”

Al Festival dello Spettacolo organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni, il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027, Stefano De Martino, è tornato sulle novità legate alla prossima kermesse Rai, smentendo le voci circolate nelle ultime ore ma confermando l’entusiasmo per la squadra in formazione.

In merito alle indiscrezioni lanciate da Fiorello a La Pennicanza sul nome della possibile co-conduttrice del nuovo “ControFestival“, De Martino ha precisato la situazione: “Paola Iezzi è bravissima, ma non condurrà il ControFestival. Ci sarà un’altra conduzione che non abbiamo ancora annunciato. Lo faremo presto”. Nessun dubbio, invece, sul valore del duo comico ingaggiato per guidare il doposhow: “Sono felicissimo che la Gialappa’s abbia accettato di prendere parte a questo progetto. Erano tanti anni che non toccavano il festival direttamente, credo che siano sicuramente un grandissimo valore aggiunto. Da loro non voglio una cosa edulcorata o al servizio del Festival, ma una cosa contro il Festival. Soltanto loro hanno la patente e la credibilità per farlo”.

LA LOGICA DEL “BENE O MALE PURCHE’ SE NE PARLI”

Interpellato anche sulla fuga di notizie che da sempre caratterizza la fase preparatoria della manifestazione, il timoniere di Sanremo 2027 ha spiegato di non avere “la fobia” del rumore mediatico, ma di viverlo bene. Secondo De Martino, “più spoiler ci sono, più attenzione c’è e più vuol dire che questo Festival è in qualche modo atteso”, aggiungendo come “a volte dagli spoiler possono nascere delle idee” e ammettendo che “quest’estate ci sono stati degli spoiler che hanno acceso delle lampadine”.

LE COMPLESSITA’ DI UN FESTIVAL

Il direttore artistico ha poi spostato l’attenzione sulle complessità logistiche legate allo storico palcoscenico ligure: “La verità è che realizziamo un evento enorme in uno spazio minuscolo, con tutto il rispetto per l’Ariston. Ma la bellezza di Sanremo nasce proprio da questo cortocircuito: se il Festival si svolgesse in uno stadio o in un palazzetto, si perderebbe la magia di quel teatro, dei suoi camerini, di quel palco e di tutta la storia che custodisce”.

Un’organizzazione che somiglia a “un’impresa quasi acrobatica”, poiché “quando si entra nel vivo della produzione ci si rende conto che molte cose, letteralmente, non passano da certe porte. Alla fine tutto viene progettato e calibrato a partire dall’accesso più piccolo dell’Ariston. È un lavoro straordinario che la Rai porta avanti ogni anno e che, spero, avrò modo di raccontare anche da altre prospettive. La vera differenza la fa la capacità di incastrare ogni elemento alla perfezione: all’inizio sembra impossibile che tutto possa funzionare, ma poi, come si dice, la nave arriva sempre in porto”.

LE SERATA EUROVISION

Spazio anche alle innovazioni di palinsesto, come l’introduzione della serata Eurovision: “Con la serata Eurovision stiamo battezzando un nuova tradizione, magari chi prenderà il Festival di Sanremo in futuro ne farà a meno. Ma secondo me è bello portare avanti delle tradizioni, come la serata dei duetti e delle cover, e scriverne di nuove. Vedo tanti spettacoli perché ormai i concerti sono dei veri e propri spettacoli dove i cantanti, al di là della canzone, portano sul palco la loro identità artistica attraverso dei visual, delle coreografie e un’estetica per precisa. E così ho pensato: ‘Vorrei che potessero farlo anche a Sanremo'”. L’intento della scelta è chiaro: “nell’arco delle cinque serate avremo così una varietà di intrattenimento che ruota attorno a tutta la competizione, che resta un pretesto per fare spettacolo”.

SEGUIRE LE ORME SENZA PERDERE LA PROPRIA IMPRONTA STILISTICA

Infine, De Martino ha raccontato il suo rapporto d’affetto e stima con i direttori artistici che lo hanno preceduto, svelando un retroscena personale: “Quando le cose si fanno difficili o in quelle giornate in cui ti senti un po’ sopraffatto dagli eventi, invoco Carlo Conti. Penso a cosa farebbe lui”. Parlando del collega, ne elogia l’imperturbabilità professionale: “Carlo è una persona che ti risponde persino durante una diretta. Se gli mandi un messaggio in una pausa pubblicitaria, lui trova il modo di risponderti. Ha una calma, una padronanza e una sicurezza che gli invidio molto. Ogni tanto cerco di attingere a quello stato d’animo, a quel suo ottimismo”.

Senza però rinunciare alla propria identità ed impronta stilistica: “Tutti i miei predecessori avevano esperienze, strutture e percorsi diversi dal mio. Il Festival di Carlo Conti lo può fare bene soltanto Carlo Conti, così come quello di Claudio Baglioni lo può fare soltanto Baglioni. Io avrei potuto solo fare peggio cercando di imitare qualcun altro. Per questo ho provato a realizzare il miglior Festival possibile secondo la mia sensibilità. L’originale non si batte: partire copiando gli altri significherebbe partire già secondi”.