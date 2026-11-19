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Per 29 anni sono stati l’emblema della perseveranza e forse, il 30esimo potrebbe essere quello giusto: i Jalisse potrebbero essere in gara a Sanremo 77

E’ il nome che circola nelle ultime 24 ore e che sta facendo tantissimo discutere, quello dei Jalisse, che dopo 30 anni potrebbero tornare al Festival di Sanremo 2027. Al momento la partecipazione del duo tra i 24 big in gara è ancora un’indiscrezione non confermata ufficialmente, anche se nelle ultime ore ha preso molto piede sulle principali testate.

Lo scoop è stato lanciato ieri, 18 novembre 2026, dal Quotidiano Nazionale a firma di Gabriele Parpiglia. E non si può dire che Parpiglia non sia uno informato sui fatti. Sebbene però, da regolamento, nulla può emergere sul cast dei cantanti in gara fino al 29 novembre e anzi, quest’anno, l’annuncio è atteso per l’11 dicembre. Pertanto al momento possiamo affidarci solo alle indiscrezioni.

LE INDISCREZIONI

Secondo quanto riportato, il nuovo direttore artistico e conduttore Stefano De Martino, affiancato da Fabrizio Ferraguzzo, avrebbe deciso di accogliere la trentesima candidatura di Alessandra Drusian e Fabio Ricci, rimanendo convinto dal brano presentato.

La scelta rientrerebbe nella linea editoriale di De Martino – che ha parlato della volontà di costruire un Festival dal taglio più “punk” e imprevedibile – e in un cast più ristretto rispetto agli ultimi anni.

Se confermato, il ritorno a Sanremo per Alessandra Drusian e Fabio Ricci arriverebbe dopo 29 esclusioni consecutive (dal 1998 al 2026) ed esattamente a trent’anni dalla vittoria del 1997 con “Fiumi di parole”. Dopo il 19997 infatti, il duo – in quanto vincitore del Festival – rappresentò l’Italia all’Eurovision Song Contest di quell’anno, poi nulla più. I Jalisse, coppia artistica ma anche nella vita, non si sono però persi d’animo e per ben 28 anni hanno inviato la loro candidatura senza però alcun riscontro. Questa sarebbe la 29esima, quella giusta.

E SE I JALISSE ANDASSERO A SANREMO?

Ma cosa succederebbe se i Jalisse tornassero a Sanremo? Negli anni il duo ha sempre ironizzato sulle loro candidature andate in frantumi. Un po’ come le reazioni degli artisti all’annuncio del cast, altrettanto attesissimo negli ultimi anni era il video reazione si Alessandra e Fabio alla loro assenza nei big in gara. Un po’ come Mariah Carrey che viene scongelata a Natale, anche loro riprendevano vita con l’avvicinarsi del Festival. Ma se effettivamente dovessero far parte del cast di Sanremo 77, cosa si inventeranno stavolta?

In questi 29 anni la loro assenza non è passata inosservata e anzi, proprio per la loro ironia sono diventati un meme vivente, una tradizione che tiene compagnia agli italiani. E con l’annuncio della loro presunta partecipazione alla 77esima edizione, ecco comparire i meme più ironici che li riguardano. Ma non mancano le polemiche. Se da un lato Parpiglia definisce la scelta di De Martino – della quale ricordiamo non vi è ufficialità – quello che “nessuno, in ventinove anni, ha avuto il coraggio di fare”, dall’altro lato c’è chi la definisce solo una scelta acchiappa consensi, che toglierà il posto a chi magari lo meritava davvero.

UN NUOVO MANAGER

Per il momento le bocche sono cucite, né il direttore artistico né la Rai hanno confermato la presenza dei Jalisse a Sanremo 77. Tantomeno il duo ha lasciato trapelare qualcosa. L’unica novità è il management. Dopo un lungo percorso che li ha visti principalmente operare da indipendenti, avrebbero deciso di affidarsi a Michele Torpedine. E’ lui il nome storico dietro ad artisti come Zucchero e Il Volo. Che sia stata questa la carta vincente?

L’ufficialità arriverà solo l’11 dicembre 2026, in prima serata su Rai 1 (alle 21:30), quando Stefano De Martino leggerà la lista definitiva dei 23 Big durante la finale di Sarà Sanremo.