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Scelti i sei giovani finalisti che l’11 dicembre, a Sarà Sanremo 2026, si contenderanno l’unico posto disponibile tra i big a Sanremo 77

Si chiude a Sanremo il sipario sulle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani 2026. Dopo due fine settimana di ascolti e selezioni serrate davanti al direttore artistico Stefano De Martino, la corsa verso il Festival della Canzone Italiana entra nel vivo con l’annuncio dei sei talenti che si contenderanno l’accesso alla 77ª edizione della kermesse.

Quest’anno la posta in palio si fa ancora più alta e selettiva: il regolamento introduce infatti un unico pass diretto per la categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027. Un solo vincitore, dunque, riuscirà a calcare il palco dell’Ariston accanto ai Big.

La scrematura finale arriva al termine di un lungo lavoro di ascolto che aveva portato la Commissione Musicale a convocare 30 artisti complessivi — 15 selezionati tramite il bando di Sanremo Giovani e altrettanti provenienti dal circuito di Area Sanremo. I sei finalisti promossi alle audizioni sono infatti divisi esattamente a metà tra i due percorsi.

I SEI FINALISTI

Florinda – Senza ‘e te (Sanremo Giovani)

Petit – Sei tu (Sanremo Giovani)

Santamarea – Tutto questo mare dentro (Sanremo Giovani)

Lens – Che scemo (Area Sanremo)

Nausica e l’Inganno – Ancora (Area Sanremo)

Primogenito – Ho già le mie battaglie (Area Sanremo)

L’appuntamento decisivo è fissato per l’11 dicembre, quando il Teatro del Casinò di Sanremo ospiterà in prima serata su Rai 1 lo speciale “Sarà Sanremo”. Una vetrina nazionale fondamentale per i sei emergenti, chiamata non solo a decretare il trionfatore delle nuove proposte, ma anche a svelare ufficialmente i nomi dei 23 campioni in gara a Sanremo 77. A valutare le esibizioni dal vivo sarà la Commissione Musicale presieduta da De Martino e formata da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il maestro Pino Perris, Ema Stokholma e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai.

Soddisfatto del livello espresso in questa fase Stefano De Martino, che commenta così il traguardo raggiunto: «Sanremo Giovani si conferma un osservatorio privilegiato sulla creatività e sull’energia della musica italiana. Il percorso di selezione ha messo in luce artisti capaci di unire talento, una forte impronta identitaria e originalità, portando alla scelta dei sei artisti che si contenderanno la finale. Ora per loro inizia la sfida più bella: esibirsi davanti al pubblico di Rai1».