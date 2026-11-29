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Chiara Ferragni parla per la prima volta davanti alle telecamere di Netflix, dopo la vicenda che l’ha travolta, nel docufilm Chiara. Attesissimo il suo ritorno ma qualcosa non quadra

Doveva essere il grande ritorno, il momento della verità dopo mesi di silenzio assordante, polemiche feroci e aule di tribunale. Invece, Chiara, il documentario appena sbarcato su Netflix, assomiglia molto più a una lunga e faticosa seduta di autoassoluzione che a un reale percorso di consapevolezza. Chi si aspettava una donna pronta a guardare in faccia i propri sbagli e a dimostrare di valere molto di più dell’etichetta affibbiatole negli ultimi anni ,si è ritrovato davanti a un copione già visto, dove la responsabilità è sempre altrove.

UNO SCARICABARILE DI COLPE

Il filo conduttore dell’intero racconto sembra essere uno solo: scaricare tutto ciò che risulta acerbo sugli altri. Invece di soffermarsi su ciò che non ha funzionato nel modo in cui ha curato i suoi progetti solidali e il suo lavoro quotidiano, Ferragni dedica gran parte del tempo a puntare il dito contro gli uomini che hanno guidato o affiancato la sua vita privata e professionale. Da una parte c’è l’ex marito Fedez, dipinto come una figura ingombrante, gelosa e competitiva, al punto da costringerla a ridimensionare persino i propri successi pur di non urtare la sua suscettibilità. Dall’altra c’è l’ex manager Fabio Maria Damato, accusato di un’invadenza eccessiva nella sfera personale e professionale. L’immagine che ne esce è quella di una donna che afferma di essere stata “in mano a due uomini”, quasi fosse una spettatrice passiva del suo stesso impero.

Non vengono risparmiati nemmeno gli sponsor e i partner commerciali, liquidati con amarezza per averle voltato le spalle nel momento più buio, come se la fuga dei brand di fronte a un danno d’immagine colossale fosse un tradimento personale e non una prevedibile logica di mercato. È proprio qui che il progetto mostra tutta la sua debolezza: manca completamente un vero mea culpa. Anche quando si torna sul celebre video di scuse in tuta grigia, l’attenzione finisce per scivolare sui dettagli tecnici o sui consigli sbagliati ricevuti dall’esterno, riducendo una crisi di fiducia profonda a una questione mal gestita da altri.

I MERITI A ME, I DEMERITI AGLI ALTRI

Ed è inevitabile notare la contraddizione di fondo che attraversa questa narrazione. L’errore di comunicazione è un concetto che risulta ormai obsoleto, lei si è sempre decantata come una donna indipendente e ora che ha avuto l’occasione per dire la sua ha scelto ancora una volta di parlare di qualcosa che non la forma completamente. Per anni il marchio Ferragni si è fondato sull’empowerment femminile, sull’idea dell’imprenditrice digitale capace di costruire da sola un colosso internazionale senza dipendere da nessuno. Eppure, nel momento in cui quel castello vacilla, la narrazione si ribalta: il merito dei trionfi era tutto suo, mentre l’amarezza toccava a chi le stava attorno.

È legittimo chiedersi se questa mossa paghi davvero: sul piano del marketing potrà anche fruttarle economicamente, attirando visualizzazioni e curiosità, ma a livello morale e personale funzionerà? La Chiara di un tempo è ormai andata, e quella di adesso non sembra avere uno scopo chiaro oltre a quello di difendersi.

UN’OCCASIONE SPRECATA

Questa occasione, preziosa e irripetibile, appare così sprecata. La maggior parte del pubblico forse non chiedeva una resa incondizionata, ma autenticità e maturità: la capacità di ammettere che dietro le luci dei social si erano commessi errori gravi, al di là degli esiti giudiziari. Scegliendo la strada del vittimismo e del regolamento di conti personale, Chiara Ferragni finisce per sminuire proprio quella figura di leader forte e autonoma che aveva faticosamente costruito. E alla fine dei titoli di coda, il dubbio resta intatto: più che la storia di una rinascita, questo documentario sembra la cronaca di una grande opportunità mancata.