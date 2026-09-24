Damiano David e Dove Cameron, oggi sposi

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Il leader dei Maneskin Damiano David e l’attrice e cantante Dove Cameron finalmente sposi: entrambi in abito bianco hanno pronunciato il Si a Montalcino

Il giorno tanto atteso è arrivato. L’incantevole cornice di Montalcino, in provincia di Siena, ha ospitato oggi – giovedì 24 settembre 2026 – le nozze dell’anno tra Damiano David e Dove Cameron. Nel pomeriggio, il leader dei Maneskin e l’attrice e cantante hanno pronunciato il fatidico sì all’interno dell’antico Palazzo Comunale, affacciato sulla centralissima piazza del Popolo. Entrambi vestiti di bianco ma per Dove niente abito con strascico e velo bensì un elegantissimo tailleur, hanno lasciato il Municipio – adornato di soli fiori bianchi – a bordo di una lancia d’epoca. A celebrare il rito civile, il sindaco Silvio Franceschelli, nel cuore di quel “salotto” toscano da sempre eletto a meta d’élite per vip e personaggi famosi, scelto stavolta dalla coppia tra le più seguite del panorama internazionale per il loro matrimonio da sogno.

LA CERIMONIA BLINDATA

Terminate le formalità della cerimonia, i festeggiamenti proseguono in grande stile nel resort Castiglion del Bosco dove da oggi e per tre giorni, non risultano disponibili prenotazioni. Che i festeggiamenti durino tre giorni consecutivi? Di sicuro gli intrattenimenti per gli ospiti non mancheranno. Si tratta infatti di uno dei wine resort più esclusivi al mondo, immerso nel gruppo Rosewood Hotels e dotato di quarantadue suite, undici ville private, una lussuosa Spa e una storica cantina vinicola. Il ricevimento potrà contare anche sulle eccellenze del ristorante bistellato Campo del Drago, guidato dallo chef Matteo Temperini e valorizzato da un ampio orto biologico.

Montalcino e il suo celebre Brunello – autentico ambasciatore del Made in Italy nel mondo – confermano così il proprio appeal magnetico sulle celebrità internazionali. Negli ultimi anni, i vigneti e i paesaggi mozzafiato della Val d’Orcia hanno conquistato una lunga lista di grandi nomi in cerca di privacy, natura e alta cucina: da Michael Douglas con Catherine Zeta-Jones a Paul McCartney, passando per George Clooney, Adam Sandler, Ivanka Trump, il pilota di Formula 1 George Russell e la famiglia Obama.