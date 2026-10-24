Sci Alpino 2026/27, Moltzan vince il Gigante di Soelden, quinta l’azzurra Zenere

2 minuti per la lettura

Lo Slalom Gigante di Soelden, prima prova di Coppa del mondo di sci 2026/2027 va alla statunitense Paula Moltzan. Quinta Asja Zenere prima delle azzurre in gara.

La statunitense Paula Moltzan ha vinto lo slalom Gigante di Soelden, prova di apertura della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026/2027. L’americana era solo quinta dopo la prima manche ma ha scalato posizioni con una seconda manche perfetta. Si è aggiudicata, così, il primo successo in carriera, chiudendo con il tempo di 2.14.82 davanti di appena un centesimo all’albanese Lara Colturi, classificatasi seconda. Terza la tedesca Emma Aicher al miglior risultato in gigante in carriera, staccata di 0″52 dalla vetta. «Non mi sembra vero e mi servirà del tempo per realizzare ciò che ho fatto. Abbiamo lavorato tanto sui materiali questa estate e questo è l’apice del nostro lavoro. Non potevo immaginare un inizio di stagione migliore», le parole di Moltzan, che si prende anche la testa della classifica generale.

Quarta la svedese Sara Hector (+0″63), mentre ha chiuso con un’ottima quinta posizione la prima delle azzurre, Asja Zenere, (+0″72) con ben 11 posizioni recuperate nella seconda manche. Brava e fortunata la 29enne di Bassano del Grappa mette insieme il secondo tempo di manche e approfitta del peggioramento delle condizioni meteo. Confeziona così una bella rimonta dalla 16esima posizione. «Non mi aspettavo questo risultato perché mi sono allenata tanto in velocità quest’anno. Ho avuto qualche problema al ginocchio, ma sapevo di poter sciare bene e veloce. Ho anche commesso un errore nella seconda manche, ma va bene così», le parole di Zenere, che precede la svizzera Camille Rast, sesta a 0″81.

Solo settima l’altra campionessa americana Mikaela Shiffrin. Shiffrin era prima dopo la prima manche ma nella seconda non è riuscita a ripetersi ed è arrivata a perdere ben 6 posizioni nella classifica finale dovendo così rinunciare oltre che alla vittoria anche al podio. Completano la top ten la neozalendese Alice Robinson, ottava a 1″01, l’austriaca Franziska Gritsch, nona a 1″12, e la polacca Maryna Gasienica-Daniel, decima a 1″12 e protagonista della rimonta di giornata con ben 20 posizioni recuperate.

Insieme a Zenere sono due le azzurre a punti. Lara Della Mea si migliora rispetto alla prima manche (24esima) e termina 18esima a 1″73 da Moltzan e a poco più di mezzo secondo dalla top ten. Alice Pazzaglia centra un’ottima qualificazione con il pettorale numero 41 e chiude 29esima a 3″58. Eliminate in prima manche le altre otto italiane: Anna Trocker è 36esima, Sophie Mathiou 41esima, Laura Pirovano 42esima, Marta Bassino è 43esima al rientro 368 giorni dopo l’infortunio al ginocchio, Tatum Bieler 45esima, Emilia Mondinelli 54esima, Giorgia Collomb 58esima con lo stesso tempo di Ilaria Ghisalberti.

La Coppa del Mondo femminile ripartirà il mese prossimo per il primo slalom della stagione, che si disputerà il 14 novembre sulle nevi finlandesi di Levi. Il prossimo gigante andrà in scena il 28 novembre a Killington, negli Usa.