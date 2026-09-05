Formula 1, Gp Monza: pole magica dell’Alpine di Gasly davanti a Russell. Leclerc ed Hamilton

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Sorprendente pole position di Gasly con la Alpine a Monza, il GP di Formula 1 d’Italia 2026 vedrà le Ferrari partire in terza e quarta posizione

MONZA – Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell’Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera fermando il cronometro sull’1’21″786. Il francese, dunque, beffa la Mercedes di George Russell di appena +0″060, mentre Oscar Piastri porta momentaneamente la McLaren al terzo posto, ma ha ricevuto una penalità per impeding venendo retrocesso al sesto posto.

Le due Ferrari di Charles Leclerc (+0″218) e Lewis Hamilton (+0″225) sono, di conseguenza, rispettivamente terza e quarta, guadagnando una posizione per la penalizzazione dell’australiano della McLaren. Sesto tempo ma quinta posizione per Max Verstappen, mentre il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli si accontenta di un settimo tempo, dato che sarà costretto a scattare dal fondo della griglia.

Passo indietro per la McLaren di Lando Norris, il campione del mondo in carica è soltanto nono alle spalle dell’altra Alpine di Franco Colapinto e davanti alla Racing Bulls di Arvid Lindblad. Domani alle 15 l’appuntamento con il via alla gara di Monza.