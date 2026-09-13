Formula 1, Antonelli vince anche al Madring, Leclerc 4°, Hamilton out

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Anche in Spagna Antonelli mette in fila tutti gli avversari e con la vittoria al Madring ipoteca il mondiale di Formula 1, l’italiano precede Verstappen e Norris, quarto Leclerc fuori Hamilton

MADRID (SPAGNA) – Andrea Kimi Antonelli concede il bis dopo Monza e trionfa anche nel Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes gestisce con sapienza una gara molto tirata e respinge al tentativo di assalto finale dell’olandese Max Verstappen. Super Max conquista un ottimo secondo posto a bordo della sua Red Bull. Completa il podio la McLaren del britannico Lando Norris, che non riesce a capitalizzare la sua pole position anche a causa del tempismo della virtual safety.

La Ferrari resta ancora fuori dalla top 3, con il monegasco Charles Leclerc che chiude quarto dopo aver aspettato invano una bandiera rossa. Il britannico Lewis Hamilton, invece, esce di scena al settimo giro per un problema ai freni. Quinta posizione per l’altra Mercedes del britannico George Russell, che ora scivola a -81 in classifica dal compagno di squadra Antonelli.

Ottima prestazione dell’argentino Franco Colapinto, che porta l’Alpine in settima piazza alle spalle della Red Bull di Liam Lawson. In top 10 anche Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi). La Formula 1 tornerà in pista il weekend del 26 settembre a Baku per il Gran Premio di Azerbaijan.

Lewis Hamilton, come detto, è costretto al ritiro al settimo giro a causa di un problema ai freni. Il Team ha chiesto al pilota britannico di rientrare ai box dopo una buona partenza. Hamilton finora era rimasto l’unico pilota ad essere andato sempre a punti in questa stagione. Il pilota inglese della Ferrari, dopo un problema in partenza con un quasi incidente con Max Verstappen, ha iniziato ad accusare ben presto problemi ai freni della sua monoposto costringendolo al ritiro.

FORMULA 1, ORDINE DI ARRIVO DEL GRAN PREMIO DEL MADRING Giro più veloce: George Russell (49°) in 1’35″587 alla media di 203.902 km/h. 1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes in 1h34’23″754 alla media di 196.024 km/h

2. Max Verstappen (Ned) Red Bull a 4″351

3. Lando Norris (Gbr) McLaren a 5″098

4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari a 29″116

5. George Russell (Gbr) Mercedes a 29″829

6. Liam Lawson (Nzl) Red Bull a 86″746

7. Franco Colapinto (Arg) Alpine a 94″281

8. Oscar Piastri (Aus) McLaren a 95″839

9. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls a 1 giro

10. Nico Hulkenberg (Ger) Audi a 1 giro