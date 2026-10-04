Formula 1, Verstappen vince il GP del Bahrain 2026 davanti ad Antonelli, terzo Hamilton

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Una gara piena di sorprese e colpi di scena quella svolta sul circuito di Sepang in Malesia che ha ospitato il Gp del Bahrain 2026 di Formula 1, a vincere con autorevolezza Max Verstappen, dietro di lui Antonelli e Hamilton

KUALA LUMPUR (MALESIA) – Max Verstappen (Red Bull) vince il Gran Premio del Bahrain, sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1 e disputato in Malesia a causa del conflitto in Medio Oriente. L’olandese, ultimo vincitore a Sepang nel 2017, precede al traguardo la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli al termine di una gara in condizioni miste, partita in ritardo per la forte pioggia e animata nel finale dal ritiro di George Russell (Mercedes), terzo a cinque giri dalla fine, per un problema tecnico.

Completa il podio Lewis Hamilton (Ferrari), bravo a sfruttare due Safety Car dopo una strategia sbagliata in partenza. Quarto Charles Leclerc (Ferrari) davanti a Isack Hadjar (Red Bull). Sesto Oscar Piastri (McLaren), seguito da Liam Lawson (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Lando Norris (McLaren) mentre chiude la top ten Arvid Lindblad (Racing Bulls).

FORMULA 1, GP DEL BAHRAIN 2026 ALL’INSEGNA DELLA PIOGGIA

La gara è stata condizionata da più di un imprevisto. Si parte dalle prime ore della mattinata italiana con un vero e proprio nubifragio monsonico che si è abbattuto su Sepang, costringendo la direzione di gara a rinviare la partenza. Inizialmente prevista per le 9 ora italiana, il giro di formazione si è svolto con circa quaranta minuti di ritardo, dietro regime di safety car.

Proprio durante i due giri previsti per valutare le condizioni della pista, le macchine con motore Ferrari hanno avuto problemi: il primo è stato Lewis Hamilton, che ha visto la sua vettura spegnersi per un problema elettrico di comunicazione con il software. Dal muretto hanno ripristinato il tutto procedendo con un reset e il pilota inglese è ripartito. Prima di lui problemi analoghi li aveva avuti Verstappen che però era riuscito a riprende la marcia senza spegnere la macchina. Poco dopo, lo stesso problema si è verificato per i piloti Haas, anche loro con motore Ferrari, che si sono fermati a bordo pista. Da qui la decisione della direzione di gara di sospendere la procedura di partenza, con conseguente bandiera rossa sventolata.

GP DEL BAHRAIN 2026, ORDINE DI ARRIVO

1 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2 Kimi Antonelli (Mercedes) +2.307

3 Lewis Hamilton (Ferrari) +4.919

4 Charles Leclerc (Ferrari) +7.258

5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +8.571

6 Oscar Piastri (McLaren) +9.454

7 Liam Lawson (Racing Bulls) +12.753

8 Fernando Alonso (Aston Martin) +13.372

9 Lando Norris (McLaren) +13.993

10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +15.928

11 Nico Hulkenberg (Audi) +17.404

12 Lance Stroll (Aston Martin) +18.052

13 Franco Colapinto (Alpine) +18.997

14 Oliver Bearman (Haas) +22.305

15 Esteban Ocon (Haas) +22.532

16 Pierre Gasly (Alpine) +23.315

17 Carlos Sainz (Williams) +25.431

18 Gabriel Bortoleto (Audi) +28.233

19 Sergio Perez (Cadillac) +29.310

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