Formula 1, a Singapore Verstappen vince la Sprint davanti a Hamilton e Leclerc

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Continua il momento d’oro di Max Verstappen in Formula 1 che conquista la gara sprint 2026 di Singapore davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc

MARINA BAY (SINGAPORE) – Max Verstappen prosegue la sua serie positiva e, dopo il successo di Sepang e la pole per la gara breve trionfa nella Sprint Race del Gran Premio di Singapore 2026 di Formula 1. Partenza ritardata di circa mezz’ora, a causa del maltempo e della pioggia battente, che ha inondato il circuito causando problemi ai piloti. Lo start, previsto inizialmente alle 11, è stato posticipato alle 11:30 dopo il giro di ricognizione della Medical Car. Al via l’olandese prende il comando della gara e difende il primato fino alla bandiera a scacchi.

Alle sue spalle le due Ferrari di Lewis Hamilton, abilissimo nel guadagnare diverse posizioni in partenza, secondo, e di Charles Leclerc, terzo. Andrea Kimi Antonelli chiude la gara al quarto posto e guadagna altri punti preziosi rispetto a George Russell, finito a muro al secondo giro, mentre era al comando della gara, davanti a Verstappen. Ora l’italiano vanta 89 punti di vantaggio nei confronti del compagno di squadra.

Disastro McLaren nell’ultimo giro, con Lando Norris e Oscar Piastri che si centrano (erano rispettivamente quarto e quinto): l’australiano esce di scena, mentre il britannico chiude la prova in ottava posizione. A punti anche Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) e Nico Hulkenberg (Audi).

Formula 1, gara Sprinta Gp di Singapore, l’ordine di arrivo

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Ferrari)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Kimi Antonelli (Mercedes)

5. Liam Lawson (Racing Bulls)

6. Oliver Bearman (Haas)

7. Nico Hulkenberg (Audi)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Esteban Ocon (Haas)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Carlos Sainz (Williams)

13. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Rit. Oscar Piastri (McLaren)

Rit. Alexander Albon (Williams)

Rit. Gabriel Bortoleto (Audi)

Rit. Valtteri Bottas (Cadillac)

Rit. Isack Hadjar (Red Bull)

Rit. Franco Colapinto (Alpine)

Rit. George Russell (Mercedes)

La nuova classifica del Mondiale piloti di Formula 1 2026

1. Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 325

2. George Russell (Regno Unito, Mercedes) 236

3. Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 221

4. Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 197

5. Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 196

6. Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 189

7. Oscar Piastri (Australia, McLaren) 128

8. Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 96

9. Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 69

10. Pierre Gasly (Francia, Alpine) 41

11. Arvid Lindblad (Regno Unito, Racing Bulls) 38

12. Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 27

13. Oliver Bearman (Regno Unito, Haas) 23

14. Gabriel Bortoleto (Brasile, Audi) 10

15. Nico Hulkenberg (Germania, Audi) 9

16. Carlos Sainz Jr. (Spagna, Williams) 7

17. Esteban Ocon (Francia, Haas) 7

18. Fernando Alonso (Spagna, Aston Martin) 7

19. Alexander Albon (Thailandia, Williams) 5

20. Yuki Tsunoda (Giappone, Racing Bulls) 1

21. Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

22. Valtteri Bottas (Finlandia, Cadillac) 0

23. Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

24. Lance Stroll (Canada, Aston Martin) 0

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 561 punti

2. Ferrari 418

3. McLaren 317

4. Red Bull 306

5. Racing Bulls 94

6. Alpine 68

7. Haas 30

8. Audi 19

9. Williams 12

10. Aston Martin 7

11. Cadillac 0