Formula 1, Gp Brasile 2026, pole position di Norris, Russell, Leclerc, Hamilton e Verstappen penalizzati

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Sarà Norris a partire in Pole position nel gran premio di Formula 1 2026 del Brasile, Penalizzati per cambi componenti Russell, Leclerc, Hamilton e Verstappen

SAN PAOLO DEL BRASILE – È di Lando Norris, con la McLaren, la pole position nel Gp del Brasile di F1 sotto la pioggia battente di Interlagos oggi, sabato 7 novembre. Il pilota della McLaren fa registrare il miglior tempo in qualifica in 1’27″470. Sono state qualifiche lunghissime, con i piloti fermati per la pioggia appena dopo essere usciti per il Q1. Secondo il campione del mondo Kimi Antonelli, che accusa un gap di 0″625 dal britannico, davanti a Lawson.

Quarto miglior tempo in pista per la Ferrari di Charles Leclerc che però scatterà 14esimo per via della penalizzazione di 10 posizioni per cambi di componenti., poi Lawson, Hulkenberg, Hadjar, Bearman. Il compagno di squadra di Antonelli, George Russell, secondo in pista, scatterà dalla settima casella a causa di una penalità. Completano la top ten Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams) e Oscar Piastri (McLaren).

In seconda fila, dunque, ci sarà la strana coppia formata dalla Racing Bulls di Liam Lawson e dalla Audi di Nico Hulkenberg. Lewis Hamilton e Max Verstappen, invece, saranno costretti a partire dal fondo della griglia in seguito ad una penalità. Domani alle 18 il via al Gran Premio del Brasile sul tracciato di Interlagos.

IL CASO RUSSELL E LO STOP DURANTE L’ULTIMO GIRO

George Russell, che dovrà scontare una penalità di 5 posizioni in griglia, si è infuriato con la Mercedes, colpevole di averlo fermato sul più bello, nel momento dell’assalto alla pole position di Lando Norris. Per calmare il britannico è subito intervenuto il team principal della scuderia Toto Wolff, che ha cercato di rassicurarlo sulla mossa. Pronta la replica di Russell: «Avrei dovuto finire quel giro – ha detto – alle spalle di Albon, voi però mi avete detto di prendere spazio».

Russell ha parlato così al termine delle qualifiche, non nascondendo il disappunto per la scelta del team: «Bisogna capire cos’è successo, la pioggia stava arrivando e dovevamo completare il giro. Dopo tanto tempo, per la prima volta mi sentivo bene con la macchina». Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha spiegato così la decisione di fermare Russell: «George era in vantaggio su Norris, ma non penso che il vantaggio sarebbe stato sufficiente per la pole position. George ha guidato in modo perfetto per tutta la sessione, meritava la pole».

Ecco la griglia di partenza del Gp del Brasile 2026 di Formula 1