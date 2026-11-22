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Max Verstappen conquista il suo quarto successo della stagione 2026 a Las Vegas nel Gp di Formula 1 degli Stati Uniti, solo settimo Hamilton

LAS VEGAS (STATI UNITI) – Anche Las Vegas per il Gp degli Stati Uniti parla a favore di Max Verstappen e della sua Red Bull. Il campione olandese vince il ventunesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 ottenendo in volata il quarto successo stagionale davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, brave ad approfittare dell’errore di George Russell (fino poi 9° al traguardo con la sua Mercedes), andato a muro nel tentativo di superare il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli che, a sua volta, ha chiuso quarto sopravanzato da Norris e Piastri a due giri dalla fine a causa di un calo di energia.

Bene le Alpine con Pierre Gasly quinto e Franco Colapinto sesto. Indietro e tanti errori per le Ferrari: Lewis Hamilton è settimo dopo dieci secondi di penalità per un sorpasso fuori pista su Piastri, mentre Charles Leclerc chiude decimo in seguito ad altrettanti dieci secondi di penalità per aver mandato in testa coda proprio il compagno di squadra. Tra le due Ferrari, e quindi a punti, c’è anche Carlos Sainz (8°) e George Russell che, come detto finisce 9° per un azzardo di troppo in fase di sorpasso nella lotta con il proprio compagno di squadra.

Ecco l’ordine d’arrivo del Gp di Las Vegas e le nuove classifiche dei Mondiali

Ecco l’ordine d’arrivo del Gran Premio di Las Vegas

1 Max Verstappen (Red Bull)

2 Lando Norris (McLaren)

3 Oscar Piastri (McLaren)

4 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

5 Pierre Gasly (Alpine)

6 Franco Colapinto (Alpine)

7 Lewis Hamilton (Ferrari)

8 Carlos Sainz (Williams)

9 George Russell (Mercedes)

10 Charles Leclerc (Ferrari)

11 Nico Hulkenberg (Audi)

12 Gabriel Bortoleto (Audi)

13 Oliver Bearman (Haas)

14 Isack Hadjar (Red Bull)

15 Liam Lawson (Racing Bulls)

16 Rafael Camara (Haas)

17 Lance Stroll (Aston Martin)

18 Fernando Alonso (Aston Martin)

19 Valtteri Bottas (Cadillac)

Le classifiche del mondiale piloti e costruttori