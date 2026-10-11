Formula 1, oggi Gp Singapore: orario, griglia di partenza e dove vedere Gran Premio (in chiaro)

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Formula 1. Oggi, domenica 11 ottobre, il Circus fa tappa a Singapore per il diciassettesimo Gran Premio stagionale, sul circuito di Marina Bay
Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 11 ottobre, il Circus fa tappa a Singapore per il diciassettesimo Gran Premio stagionale, sul circuito di Marina Bay. Si riparte dal dominio di Max Verstappen, poleman e vincitore della gara sprint del sabato davanti alle Ferrari. Il leader del Mondiale è sempre il pilota della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, con un vantaggio di 89 punti sul compagno di squadra George Russell (che oggi scatterà dall’ultima posizione per il cambio della power unit). Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp in tv e streaming.
Ecco la griglia di partenza del Gp di Singapore:
1. Max Verstappen Red Bull
2. Charles Leclerc Ferrari
3. Lewis Hamilton Ferrari
4. Kimi Antonelli Mercedes
5. Lando Norris McLaren
6. Oscar Piastri McLaren
7. Pierre Gasly Alpine
8. Liam Lawson Racing Bulls
9. Arvid Lindblad Racing Bulls
10. Nico Hülkenberg Audi
11. Oliver Bearman Haas F1 Team
12. Esteban Ocon Haas F1 Team
13. Carlos Sainz Williams
14. Gabriel Bortoleto Audi
15. Franco Colapinto Alpine
16. Fernando Alonso Aston Martin
17. Alexander Albon Williams
18. Lance Stroll Aston Martin
19. Sergio Pérez Cadillac
20. Valtteri Bottas Cadillac
21. Isack Hadjar Red Bull
22. George Russell Mercedes
Il Gp di Singapore inizierà alle 14 ora italiana e sarà visibile sui canali di Sky Sport e in chiaro su Tv8 (ma in differita alle ore 17). Gara visibile anche in streaming su Sky Go e Now.
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