Volley, azzurre ko al tie-break, Turchia si conferma regina d’Europa

1 minuto per la lettura

Sfuma il sogno dell’Italia del Volley femminile, le ragazze di Julio Velasco cedono al tie break e consegnano alla Turchia il campionato d’Europa

ISTANBUL (TURCHIA) – L’Italvolley femminile di Julio Velasco esce sconfitta al quinto set nella finale degli Europei contro la Turchia padrone di casa. Sul parquet della Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul le italiane hanno lottato palla su palla ma alla fine ad imporsi è la Turchia di Daniele Santarelli, che vince 3-2 e si conferma campione continentale, conquistando così anche la qualificazione diretta ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

I parziali in favore delle padrone di casa, come detto alla fine saranno 3 contro i 2 delle azzurre. Questi i punteggi: 16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10. Alle ragazze di Velasco, campionesse olimpiche e del mondo in carica, giunte imbattute all’ultimo atto, quindi, non riesce il poker nella rassegna europea. Ma l’argento conquistato è comunque frutto di una prestazione di alto profilo che ha visto la nazionale femminile perdere una sola partita in tutto il torneo.

A conquistare il bronzo, poche ore prima, era stata la Serbia, uscita vincente nella finale per il terzo posto nella sfida contro la Polonia allenata dal ct italiano Stefano Lavarini con il risultato di 3-1 (questi i parziali: 25-21, 25-19, 15-25, 25-18).

